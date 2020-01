Macron und Karliczek eröffnen Pilotanlage für Batteriezellen

NERSAC (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) werden am Donnerstag (10.30 Uhr) zur Eröffnung einer Pilotfertigung von Batteriezellen in Südwestfrankreich erwartet.



Damit nimmt das milliardenschwere Projekt einer europäischen Batteriezellfertigung konkrete Formen an. In Nersac bei Angoulême sollen nach Angaben des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire rund 200 Arbeitsplätze entstehen.

EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic hatte 2017 eine Batterie-Allianz auf den Weg gebracht. Ziel ist es, rechtzeitig zu dem erwarteten Boom von Elektroautos in Europa Batteriefabriken aufzubauen. Deutschland und Frankreich, die bedeutende Automobilstandorte haben, engagieren sich dabei besonders./cb/DP/nas