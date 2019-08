Macron trifft Irans Außenminister Sarif in Biarritz

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

BIARRITZ (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Rande des G7-Gipfels den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif getroffen.



Sarif schrieb am Sonntagabend auf Twitter mit Blick auf eine mögliche Annäherung, das werde ein schwerer Weg. Der Iran-Konflikt ist eines der Hauptthemen beim Gipfel der sieben führenden Industrienationen (G7) in Biarritz./fmb/hot/DP/fba