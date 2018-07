Macron spricht mit May über Brexit

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wird an diesem Freitag mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammentreffen.



Das bestätigte die Downing Street am Dienstag in London. Das Treffen sei in Macrons Urlaubsitz Fort de Brégançon an der französischen Mittelmeerküste geplant, wie die Nachrichtenagentur AFP ergänzend berichtete. Ein Thema sei der Austritt Großbritanniens aus der EU ("Brexit"). Der Élyséepalast war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Das frühere Fort in der Nähe von Toulon steht französischen Präsidenten als Residenz zur Verfügung.

May und ihre Minister starteten eine "Charmeoffensive" in Sachen Brexit und besuchen zur Zeit verschiedene Länder. Der neue Außenminister Jeremy Hunt sagte der Zeitung "Evening Standard", Frankreich und Deutschland müssten ein "starkes Signal" an die EU-Kommission senden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien ohne Abkommen aus der Europäischen Union ausscheide, steige von Tag zu Tag. Ein ungeregelter Ausstieg würde die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals belasten und zum Verlust vieler Arbeitsplätze führen./cb/si/DP/she