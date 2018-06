Macron sieht EU wegen Migrationspolitik am Scheideweg

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht die EU in der Debatte über die Migrationspolitik am Scheideweg.



"Wollen wir nationale Lösungen? Oder glauben wir an europäische Lösungen und Zusammenarbeit?", fragte er am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Dies sei die einfache Alternative, mit der man heute konfrontiert sei.

Macron machte dabei klar, dass er beim Spitzentreffen der Staats- und Regierungschefs für europäische Lösungen kämpfen wolle. Sein Ziel ist demnach eine Zusammenarbeit im Rahmen der bestehenden Abmachungen, die aber modernisiert werden sollten. Wichtige Prinzipien seien dabei Verantwortung und Solidarität.

Die EU-Staaten streiten seit Jahren ergebnislos über eine gleichmäßigere Verteilung von Migranten. Bei dem aktuellen Treffen liegen unter anderem Vorschläge auf dem Tisch, den Schutz der Außengrenzen zu verstärken und Sammellager für Flüchtlinge außerhalb der EU einzurichten.

Im Handelstreit mit den USA sprach sich Macron dafür aus, keinen Diktaten von Außen nachzugeben und die europäischen Interessen zu verteidigen. Ziel müsse es sein, die europäische Handelssouveränität zu erhalten, sagte er./aha/DP/tav