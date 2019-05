Macron plant Klimainitiative für EU-Sondergipfel in Rumänien

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron plant für den EU-Sondergipfel im rumänischen Sibiu eine Klimainitiative.



Europa müsse auch beim Klimaschutz stark auftreten. Sein Ziel laute "Null Kohlenstoff für (das Jahr) 2050", sagte Macron am Montag in Paris am Rande eines Treffens mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte.

"Wir sind dabei, ein Bündnis zu diesem Thema zu formieren", sagte Macron. Der 41-Jährige kommt an diesem Donnerstag in Rumänien mit den übrigen Staats- und Regierungschefs der EU zusammen, um über die Zukunft der krisengeschüttelten Gemeinschaft zu debattieren.

Vor dem Besuch Ruttes war in der französischen Hauptstadt der Bericht vom Weltbiodiversitätsrat (IPBES) vorgestellt worden, wonach bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Macron sagte nach einem Treffen mit Wissenschaftlern, es müsse nun gehandelt werden. Bürger und Unternehmen seien betroffen. "Der Klimawandel und die Biodiversität erfordern es, tiefgreifend die Modelle zu überprüfen, an die wir uns gewöhnt haben", sagte der Staatschef.