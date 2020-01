Macron nennt Brexit 'historisches Alarmzeichen'

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den britischen EU-Austritt ein "historisches Alarmzeichen" genannt.



"Das ist ein trauriger Tag", sagte Macron am Freitagabend in einer kurzfristig angesetzten Ansprache an seine Mitbürger. Er forderte weitere Reformen für die EU - es sei bisher nicht gelungen, Europa ausreichend zu verändern.

Macron forderte, die künftige Partnerschaft mit Großbritannien müsse "anspruchsvoll" sein. Er warnte dabei das künftige Nicht-EU-Mitglied Großbritannien vor Illusionen: "Man kann nicht gleichzeitig drinnen und draußen sein." Frankreich fährt beim Brexit traditionell einen harten Kurs.

Großbritannien verlässt die EU mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum am Freitag um 24.00 Uhr (MEZ). Das Land war mehr als 47 Jahre Mitglied in der Europäischen Union und ihrer Vorgängerorganisationen. In einer Übergangsphase bis zum Ende des Jahres verhandeln London und Brüssel über die weiteren politischen Beziehungen.

Macron war laut Élyséepalast vor seiner Ansprache mit dem EU-Chefunterhändler für die künftigen Beziehungen zu Großbritannien, Michel Barnier, zusammengekommen./cb/DP/fba