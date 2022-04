Macron liegt bei Frankreichwahl vorne - Duell mit Le Pen in Stichwahl

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich wird es erneut ein Duell zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen um das höchste Staatsamt geben. Nach Zahlen des Innenministeriums in der Nacht zum Montag stehen sich der amtierende Staatschef und seine Konkurrentin vom Rassemblement National am 24. April in der Stichwahl gegenüber. Nach Auszählung von 86 Prozent der zur Wahl registrierten Wähler kam Macron auf 27,4 Prozent vor Le Pen mit 24,9 Prozent. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon kam demnach mit 20,5 Prozent auf Platz drei. Ein vollständiges Ergebnis nach Auszählung aller Stimmen wurde erst später in der Nacht oder am Morgen erwartet.

Der Rechtsextreme Éric Zemmour zog nach den noch unvollständigen Daten des Innenministeriums mit knapp 7 Prozent an der Konservativen Valérie Pécresse mit etwa 4,8 Prozent vorbei. Die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo lag abgeschlagen bei 1,7 Prozent. Der Grüne Yannick Jadot kam auf 4,4 Prozent.

Der französische Staatschef hat weitreichende Machtbefugnisse und amtiert fünf Jahre. Etwa 48,7 Millionen Französinnen und Franzosen waren zur Wahl eingeschrieben. Die Wahlbeteiligung lag laut einer Schätzung des Umfrageinstituts Ipsos kurz nach Schließung der Wahllokale bei 74,0 Prozent./rbo/DP/stk