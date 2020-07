Macron lässt Flugzeug für mögliche Abreise von Gipfel vorbereiten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sein Flugzeug für eine schnelle Abreise vom EU-Sondergipfel in Brüssel vorbereiten lassen.



Die Maschine stehe für den Fall der Fälle auf dem Rollfeld bereit, hieß es am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr von Diplomaten. Gerüchte, dass Macron anderen Gipfelteilnehmern wegen mangelnder Kompromissbereitschaft sogar mit seiner Abreise gedroht habe, wurden allerdings nicht bestätigt. Die EU-Staaten verhandeln seit Freitagvormittag in Brüssel über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Zudem muss eine Einigung über den langfristigen EU-Haushalt erzielt werden. Insgesamt geht es um rund 1,8 Billionen Euro./aha/DP/zb