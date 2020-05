Macron kündigt Unterstützung für heimische Autoindustrie an

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

PARIS (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der Krise beim Hersteller Renault will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die heimische Autobranche verstärkt unterstützen.



"Sie ist ein Teil unserer Wirtschaft, das sind Tausende Arbeitsplätze", teilte der Präsident via Twitter mit. Der 42-Jährige kam am Vormittag mit Branchenvertretern im Élyséepalast zusammen, wie Kreise des Präsidialamts am Dienstag bestätigten. Am Nachmittag ist ein Besuch beim Zulieferer Valéo im nordfranzösischen Étaples geplant. Macron will sich von dort aus zu seinem Branchenplan äußern.

"Unsere Unterstützung wird massiv ausgeweitet werden", kündigte der Staatschef an. Im Gespräch sind Medienberichten zufolge verstärkte staatliche Kaufanreize für neue Autos, darunter auch E-Autos. Die Branche leidet wegen der Corona-Krise unter einem Absatzeinbruch.