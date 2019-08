Macron kündigt Ukraine-Gipfel für September an

BIARRITZ (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland starten unter deutsch-französischer Vermittlung einen neuen Versuch zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine.



Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte am Montag für September ein Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format an, dem die vier Länder angehören. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits am Sonntag gesagt, dass es in Paris stattfinden werde.

Die Bedingungen für ein solches Spitzentreffen seien gegeben, sagte Macron. Er habe in der vergangenen Woche mit Putin bei einem Treffen in Südfrankreich darüber gesprochen. In der Abschlusserklärung des Gipfels hieß es, es würden konkrete Ergebnisse angestrebt.

Im Osten der Ukraine bekämpfen sich seit 2014 prorussische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen. Deutschland und Frankreich versuchen seit fünf Jahren, im Normandie-Format zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Seit dem Amtsantritt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Mai gibt es wieder Hoffnung auf Bewegung in dem festgefahrenen Konflikt. Selenskyj dringt schon länger auf ein baldiges Gipfeltreffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. So etwas hat es letztmals 2016 in Berlin gegeben./mfi/cb/DP/fba