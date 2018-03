Macron kommt zu Gesprächen über die Eurozone nach Berlin

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nächste Woche in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die geplante Reform der Eurozone beraten.



Dies teilte Macron am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel mit. Auch im April und im Mai werde man an einem gemeinsamen Fahrplan arbeiten. Im Juni soll dann ein weiterer EU-Gipfel nochmals beraten.

Ursprünglich sollte das gemeinsame deutsch-französische Konzept zur Stärkung der Währung schon jetzt vorliegen. Das gelang aber nicht. Die Beratungen der 19 Länder der Gemeinschaftswährung am Freitag in Brüssel seien eine Zwischenetappe gewesen, sagte Macron. Ziel der Reformen sei es, wirtschaftlich enger zusammenzuwachsen und weitere Krisen zu vermeiden./vsr/DP/stw