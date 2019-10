Macron geht von baldiger Brexit-Lösung aus

TOULOUSE (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält eine baldige Brexit-Lösung für möglich.



Er glaube, dass eine entsprechende Vereinbarung gerade fertiggestellt werde, sagte Macron am Freitag bei der Pressekonferenz zum Deutsch-Französischen Ministerrat in Toulouse. "Die Nachrichten aus Brüssel könnten schlechter sein", fügte Bundeskanzlerin Angela Merkel hinzu. Die EU und Großbritannien hatten am Mittwoch versucht, letzte Hürden vor einer Brexit-Einigung abzuräumen. Ziel war ein Vertragsentwurf, den der EU-Gipfel in Brüssel an diesem Donnerstag oder Freitag billigen könnte. Ein Abschluss der Verhandlungen verzögerte sich jedoch im Laufe des Tages immer weiter./nau/DP/stw