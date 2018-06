Macron erklärt Trump: Franzosen lieben deutsche Autos

LA MALBAIE (dpa-AFX) - Donald Trump erträgt es bekanntermaßen nur sehr schlecht, dass auf New Yorks Fifth Avenue so viele Mercedes-Benz stehen.



Angeblich soll der US-Präsident seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron vor kurzem am Telefon gesagt haben, er werde seine Politik der Strafzölle so lange weiterführen, bis die Autos mit dem Stern von dem Nobelboulevard seiner Heimatstadt verschwunden sind.

Beim G7-Gipfel im kanadischen La Malbaie ging der Handelsstreit zwischen den führenden Wirtschaftsmächten in die nächste Runde: Trump beklagte sich nach Informationen aus Diplomatenkreisen erneut über die seines Erachtens ungerecht hohen EU-Importzölle auf US-Autos.

Daraufhin habe Macron erläutert, dass Handelsdefizite nicht unbedingt etwas mit Zöllen zu tun haben müssen. Als Beispiel führte er demnach auf, dass auch in der EU deutliche Ungleichgewichte im Handel existieren. Dies liege zum Beispiel daran, dass Franzosen deutsche Autos liebten, habe Macron gesagt./aha/DP/he