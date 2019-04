Auch Macron empfängt May am Dienstag

PARIS (dts Nachrichtenagentur) - Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird auch der französische Präsident Emmanuel Macron die britische Premierministerin Theresa May am Dienstag kurzfristig empfangen. Das teilte ein Sprecher Macrons am Montagmittag mit. Das Treffen wird demnach um 18 Uhr in Paris stattfinden.

Thema sei der Austritt Großbritanniens aus der EU. Bereits um 12 Uhr will sich May mit Merkel im Bundeskanzleramt in Berlin treffen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte. Dabei soll es auch um das Brexit-Sondertreffen des Europäischen Rates am Mittwoch gehen. Bei dem EU-Gipfel soll geklärt werden, ob Großbritannien ein weiterer Aufschub für den Brexit-Termin gewährt wird. Sollten die EU-Staats- und Regierungschefs nicht zustimmen, würden die Briten planmäßig am Freitag die EU verlassen. May hatte die EU zuletzt in einem Brief um eine Brexit-Verschiebung bis zum 30. Juni gebeten. Ob Brüssel der Verschiebung in der Form zustimmen wird, ist allerdings unklar, da der Termin nach der Europawahl ist. Ursprünglich sollte Großbritannien bereits am 29. März aus der Europäischen Union austreten.

