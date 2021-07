Macron bietet Hochwassergebieten Unterstützung an

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts der verheerenden Unwetter in Deutschland und weiteren Ländern Hilfe angeboten.



"Frankreich ist während dieses Unglücks solidarisch", schrieb er am Freitag auf Twitter. Unterstützung habe man bereits nach Belgien geschickt. Seine Gedanken seien bei den Opfern in Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, schrieb Macron./rbo/DP/eas