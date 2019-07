Macron: Von der Leyen ist sehr gute Kandidatin für Kommissionsspitze

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Nominierung der CDU-Politikerin Ursula von der Leyen als neue Chefin der EU-Kommission begrüßt.



"Das ist für mich eine sehr gute Kandidatur", sagte der Staatschef am Dienstag nach einem EU-Gipfel in Brüssel. Er habe sich mit großer Kraft für diese Bewerbung eingesetzt. Die derzeitige Bundesverteidigungsministerin habe viele Jahre Erfahrung als Ministerin und die Fähigkeit für die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Zudem sei sie europäisch geprägt, in Brüssel geboren und spreche Französisch. Das sei an der Spitze der Brüsseler Behörde wichtig.

Macron und seine EU-Kollegen hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, von der Leyen als neue Präsidentin zu nominieren. Vorausgegangen war ein dreitägiger Sondergipfel. Auch andere EU-Personalien wurden beschlossen. Obwohl Kanzlerin Angela Merkel sich bei der Abstimmung aus innenpolitischen Gründen enthalten musste, wertete Macron die Einigung auch als Ergebnis der deutsch-französischen Zusammenarbeit./wim/DP/he