Macron zu Trump: EU antwortet entschlossen auf Strafzölle

PARIS (dpa-AFX) - Im transatlantischen Streit um neue US-Strafzölle hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron eine entschlossene Antwort der Europäer angekündigt.



Die Entscheidung, Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der EU sowie aus Mexiko und Kanada zu erheben, sei illegal und ein Fehler. Das sagte Macron laut der französischen Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Freitag in einem Telefongespräch mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump. Die EU-Kommission hatte angekündigt, mit Vergeltungszöllen zu reagieren.

Macron forderte Trump zudem auf, an Gesprächen zur Reform der Welthandelsorganisation WTO teilzunehmen. Nach dem Willen Macrons sollen zunächst die EU, die USA, China und Japan mit den Reformverhandlungen beginnen.

Der französische Präsident hatte die Entscheidung Trumps bereits am Donnerstag mit deutlichen Worten kritisiert und vor Gefahren gewarnt. "Der wirtschaftliche Nationalismus führt zum Krieg", sagte Macron. "Das ist genau das, was in den (19)30er Jahren passiert ist."/cb/DP/jha