Macquarie Infrastructure: Ja, es ist wahr!

An der Heimatbörse New York notiert Macquarie Infrastructure per 07.05.2019, 23:01 Uhr bei 42,2 USD. Macquarie Infrastructure zählt zum Segment "Flughafendienste".

Wie Macquarie Infrastructure derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Macquarie Infrastructure im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Macquarie Infrastructure. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Macquarie Infrastructure beträgt das aktuelle KGV 24,64. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" haben im Durchschnitt ein KGV von 28,28. Macquarie Infrastructure ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Macquarie Infrastructure. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 14,37 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Macquarie Infrastructure momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 41,51, was bedeutet, dass Macquarie Infrastructure hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Macquarie Infrastructure wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.