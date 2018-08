Baden-Baden (ots) -Sendung am 6. September im SWR FernsehenDer Haifisch bekommt wieder Zähne: Am 13. September 2018 kommt"Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" von Joachim A. Lang miteinem hochkarätigen Ensemble in die deutschen Kinos. DieSWR-Kinokoproduktion interpretiert die "Dreigroschenoper", denWelterfolg von Autor Bertolt Brecht und Komponist Kurt Weill, völligneu. Der Dokumentarfilm "Mackie Messer auf dem Weg ins Kino - hinterden Kulissen des Dreigroschenfilms" begleitet die Dreharbeiten undschaut dem Regisseur und seinen Schauspielern über die Schulter. DieErstausstrahlung ist am Donnerstag, 6. September 2018, 22:45 Uhr, imSWR Fernsehen zu sehen.Der Zuschauer ist hautnah dabei"Brechts Dreigroschenfilm" ist ein Film über eine Zeit großerVeränderung, über eine Welt in Aufruhr, über die großengesellschaftlichen Fragen der Gegenwart. Lang verzichtet ganz bewusstauf eine geschlossene und konventionelle Einfühlungsdramaturgie undsetzt lieber auf die Intelligenz des Publikums, auf assoziativeÜbergänge und will seinen Dreigroschenfilm mit einer offenen Form desErzählens in die Gegenwart bringen. Wie das gelingt, zeigt derDokumentarfilm "Mackie Messer auf dem Weg ins Kino - hinter denKulissen des Dreigroschenfilms" von Juri Tetzlaff und Beate Karch. Erbegleitet das Starensemble und die Macher bei den Dreharbeiten inBelgien, Baden-Württemberg und Berlin. Lars Eidinger brilliert inbester epischer Manier als Brecht. Der Zuschauer ist hautnah dabei,wie sich das Ensemble entwickelt und sich die Stars auf ihre Rollenvorbereiten und einlassen, wenn große Bilder für großes Kinoentstehen.Ein hochkarätiges EnsembleRegisseur und Autor Joachim A. Lang ("George", "Brecht - Die Kunstzu leben") ist es gelungen, ein glänzendes Ensemble vor der Kamera zuversammeln. In den Hauptrollen spielen Lars Eidinger (BertoltBrecht), Tobias Moretti (Macheath), Hannah Herzsprung (Polly),Joachim Król (Peachum), Claudia Michelsen (Frau Peachum), ChristianRedl (Tiger Brown), Robert Stadlober (Kurt Weill), Britta Hammelstein(Lotte Lenya), Meike Droste (Helene Weigel), Peri Baumeister(Elisabeth Hauptmann), Max Raabe (Moritätensänger) und viele anderemehr. Die Musik wird eingespielt von Musikern des SWRSymphonieorchesters, der SWR Big Band und dem SWR Vokalensemble unterder Leitung des renommierten Dirigenten und Komponisten HK Gruber. Estanzt die Gauthier Dance Company. Die Choreographien stammen von EricGauthier.Ausstrahlungstermine:"Mackie Messer auf dem Weg ins Kino - hinter den Kulissen desDreigroschenfilms"Donnerstag, 6. September, 22:45 Uhr, SWR Fernsehen Sonntag, 9.September, 11:20 Uhr, 3sat Sonntag, 9. September, 23:30 Uhr, rbbFernsehen Donnerstag, 20. September, 23:15 Uhr, hr-fernsehenPlanet Schule: Making of Dreigroschenfilm Freitag, 14. September,7 Uhr, SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/wubFotos über www.ARD-foto.de.Akkreditierte Journalisten können den Film ansehen aufwww.presseportal.swr.de.Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034,ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell