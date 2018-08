Mack-Cali Realty: Ist das wirklich alles?

Der Kurs der Aktie Mack-Cali Realty stand am 24.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 21,59 USD.

Unsere Analysten haben Mack-Cali Realty nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Mack-Cali Realty für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Mack-Cali Realty für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Mack-Cali Realty insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Mack-Cali Realty weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,71 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,36 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 308,11 und liegt mit 193 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Real Estate) von 105. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Mack-Cali Realty auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.