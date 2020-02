Mack-Cali Realty Corp: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Für die Aktie Mack-Cali Realty Corp wird am 06.02.2020, 16:58 Uhr, ein Kurs von 21.93 USD geführt.

Mack-Cali Realty Corp haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die Mack-Cali Realty Corp sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mack-Cali Realty Corp vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Mack-Cali Realty Corp. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 23,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 7,01 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 21,96 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Mack-Cali Realty Corp konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Mack-Cali Realty Corp auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,96 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Mack-Cali Realty Corp damit 4,58 Prozent über dem Durchschnitt (5,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 5,38 Prozent. Mack-Cali Realty Corp liegt aktuell 4,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".