Unterföhring (ots) -- Ab 16. September auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Gound über Sky Q auf Abruf- Holly Hunter ("Das Piano") als Gaststar dabei- Staffel eins über Sky Box Sets auf Sky Ticket, Sky Go und über SkyQ auf AbrufMacht, Politik und Familienangelegenheiten: Die bissig-satirischeDramaserie "Succession" um einen alternden Mega-Medien-Mogul undseine vier erwachsenen Kinder geht ab 16. September bei Sky in diezweite Runde. Die zehn neuen Episoden sind in wöchentlicherAusstrahlung immer montags um 21.10 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehensowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Staffel eins ist ebenfalls auf Abruf erhältlich.Über "Succession":Die Roy-Geschwister kämpfen weiter um die Kontrolle ihresMedienkonzerns Waystar/Royco - sowohl gegen externe Übernahmeversucheals auch untereinander. Düster sind die Zukunftsaussichten. Vor allemVorkommnisse in der Vergangenheit, drohen die Logans zu zerstören.Kendall (Jeremy Strong), der seine Familie hintergehen wollte, mussnach dem dramatischen Unfall mit seiner Schuld fertig werden. Shiv(Sarah Snook) setzt unterdessen ihren Aufstieg im Unternehmen fort,während Roman (Kieran Culkin) ganz von vorne anfängt. Doch auchConnor (Alan Ruck), der bisher wenig Interesse an Waystar zeigte,meldet plötzlich Führungsansprüche an.Ein hochklassiger Ensemble-Cast liefert sich einen gnadenlosenMachtkampf um das Familienimperium. Aus dieser Ausgangssituationwurde in der ersten Staffel von "Succession" ein süchtig machendesTV-Event. Die Serie begeisterte Publikum wie Kritiker gleichermaßenund sammelte eine Golden-Globe- und drei Emmy-Nominierungen ein. AlsGaststar ist diesmal Oscar®-Preisträgerin Holly Hunter ("Das Piano","Here And Now") dabei. Sie spielt Rhea Jarrell, die ausgebuffteGeschäftsführerin eines rivalisierenden Medienunternehmens.Facts:Originaltitel: "Succession", Dramaserie, USA 2019, 2. Staffel, 10Episoden à ca. 60 Min., Drehbuch: Jesse Armstrong. AusführendeProduzenten: Jesse Armstrong, Frank Rich, Kevin Messick, WillFerrell, Jane Tranter, Mark Mylod. Regie: u.a. Adam McKay, MarkMylod, Tony Roach. Darsteller: Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook,Kieran Culkin, Alan Ruck, Hiam Abbas, Nicholas Braun, MatthewMacfadyen, Peter Friedman, Rob Yang, J. Smith Cameron, Natalie Gold,Dagmara Domińczyk, Arian Moayed, Holly Hunter.Ausstrahlungstermine:Staffel eins: auf Sky Box Sets über Sky Ticket, Sky Go und überSky Q auf Abruf. Staffel zwei ab 16.9.2019 immer montags um 21.10 Uhrauf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q aufAbruf. Wöchentlich jeweils eine EpisodeÜber Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren derneuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - DasLied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - DieSerie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auchin englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt undkönnen somit völlig flexibel abgerufen werden. 