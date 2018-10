"Die Macht von Makeup" -- SHISEIDO führt neues Filmgenre ein: Makeup Entertainment

Weitere Suchergebnisse zu "Shiseido":

Tokio (ots/PRNewswire) - SHISEIDO präsentiert "The Party Bus", einOnline-Film, der die Grenzen der Phantasie sprengt, um Schönheit undSelbstausdruck durch die "Macht von Makeup" auf neue Weise zuerforschen. Wenn Technologie und Kreativität durch das Medium Filmzusammentreffen, dann wird eine vollständig neue visuelle Erfahrungkonzeptualisiert, indem das Vertraute in ein völlig neues Genreverschoben wird: Makeup Entertainment.(Bilder: https://kyodonewsprwire.jp/release/201810249502?p=images)Der Film"The Party Bus" ist der zweite und aktuellste Beitrag vonSHISEIDOs origineller webbasierter Filmreihe und der Folgefilm vompreisgekrönten "High School Girl?", der seit seiner Veröffentlichungim Jahr 2015 über 10 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen wurde. "TheParty Bus", eine ergreifende Geschichte mit mythischen Wesen, handeltvom eigenen Mut und persönlicher Offenbarung und ist der Phantasievom hochgelobten Regisseur Show Yanagisawa entsprungen. Der Filmmöchte individuelle Schönheit feiern und sich für den Ausdruck deswahren Selbst in seiner reinsten Form einsetzen. Mit Japansultra-präziser 3D-Animationstechnologie erfasst der Film auf äußerstimmersive Weise die Lebendigkeit einer Phantasiewelt.Die HandlungIm Mittelpunkt von "The Party Bus" stehen drei Protagonisten:Prinzessin Kaguya, ihr Liebhaber Dracula und der mysteriöse SamuraiZombie. Der Film beginnt mit der Prinzessin, deren Ausdruck von eineminneren Kampf gezeichnet ist und ihre Gefühle, die sie für Draculaund Samurai Zombie hegt, enthüllt. Ihre Tränen, die dieser Konfliktauslöst, vermischen sich mit den Farben ihres Makeups zu magischenAnimationen mit transformativer Kraft. Inmitten dieses Wechselspielsihrer Gesichtszüge erkennt die Prinzessin ihre wahren Gefühle undflüchtet sich in die Arme von Samurai Zombie. Ein vielsagender Blick.Ein Kuss.Die SchauspielerIn "The Party Bus" wirken Nachwuchstalente mit, darunter Elena An,die Prinzessin Kaguya spielt. Elena An, die russische-koreanischeWurzeln hat, ist für ihr Talent als Model und ihre sich entwickelndenSchauspielkünste bekannt. Rina Fukushi, ehemals von Vogue Japan alsWomen of the Year ausgezeichnet, spielt den Samurai Zombie, währendTänzer, Modell und Choreograph ENDo, die Rolle von Dracula hat.Im Wesentlichen ist der Film ein Aufruf, seine eigene Geschichtedurch die Offenbarung individueller Schönheit zu schreiben ("Make UpYour Own Story"). Durch die "Macht von Makeup" ist es der Heldinmöglich, einen einzigartigen Selbstausdruck zu entdecken, der ihr dennötigen Mut verleiht, ihren eigenen Weg zu bestimmen und ihren wahrenWünschen zu folgen."The Party Bus"-YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=J3DDjKMWkTw-Webseite: https://www.shiseido.co.jp/gb/thepartybus/Dreharbeiten zu "The Party Bus"-YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tLxEVVLcbAQInformationen zur Marke SHISEIDOSHISEIDO wurde 1872 als wahres Innovationsunternehmen gegründet:die erste westliche Apotheke in Japan. Bis heute hat die Marke nichtan ihrer ausgeprägten Innovationskraft verloren und erweitert ständigdie Grenzen von Schönheit, mittlerweile auf internationaler Ebene.Durch eine Verblendung kunstvoller Wissenschaft und japanischerÄsthetik hat sich SHISEIDO weltweit einen Namen als führendeKosmetikmarke mit japanischen Wurzeln gemacht. Das globaleProduktangebot der Marke für Hautpflege, Makeup und Düfte, darunterwirkungsvolle Gesichtspflege, Sonnenpflege und eine Produktreihe fürHerren, wird in 88 Ländern und Regionen verkauft.Pressekontakt:Hiroko OzekiSHISEIDO Brand UnitSHISEIDO Co., Ltd.Tel.: +81-70-3852-2441E-Mail: hiroko.ozeki@to.shiseido.co.jpOriginal-Content von: Shiseido, übermittelt durch news aktuell