"Macht und Machenschaften": ZDFinfo über das Milliardengeschäft Steuerhinterziehung (FOTO)

Mainz (ots) -Von Schweizer Nummernkonten über geleakte Steuer-CDs bis hin zugewieften Offshore-Konstruktionen: Die Dokumentation "Macht undMachenschaften - Milliardengeschäft Steuerhinterziehung" begibt sicham Mittwoch, 17. Oktober 2018, 20.15 Uhr, in ZDFinfo in den Sumpf derSteuerhinterziehung. Der Film von Anne Breer und Thorsten Epperterzählt die Geschichte vom Aufstieg der Schweizer Schwarzgeld-Kontenbis zu den heutigen Offshore-Konstruktionen.Im Fokus stehen Steuerhinterziehung der Besserverdiener undMächtigen sowie Fälle, an die sich noch die ganze Republik erinnert:zum Beispiel die Steuer-Fälle der Tennis-Legende Boris Becker, derEMMA-Chefin Alice Schwarzer und des FC-Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß.Hinterfragt wird, ob für die Reichen des Landes Steuerhinterziehungeine Selbstverständlichkeit, gar ein Kavaliersdelikt sei.Zu Wort kommen unter anderen eine Gerichtsreporterin, die denHoeneß-Prozess hautnah verfolgte, ein ehemaliger Finanzminister, eindeutschen Steuerberater in der Schweiz und ein Insider fürSteueroasen. Einen Schwerpunkt des Films bilden zudem die um dieJahrtausendwende aufgetauchten Steuer-CDs - ein Whistleblower, derdem Staat Daten von deutschen Steuerflüchtigen in der Schweizverkauft hat, berichtet darüber in der Doku. Diese Steuer-CDs warennur der Anfang der Enthüllungen - es folgten die Panama- und dieParadise-Papers. Auch auf politischer Ebene werden aufgrundinternationaler Abkommen die Steuersünder stärker ins Visiergenommen, so dass es immer enger für diejenigen wird, die dendeutschen Fiskus austricksen wollen. Doch reicht das aus? Und was istdran am Volkssport Steuerhinterziehung?Die Dokumentation "Macht und Machenschaften - MilliardengeschäftSteuerhinterziehung" ist erneut am Dienstag, 23. Oktober 2018, 1.15Uhr, und am Mittwoch, 24. Oktober 2018, 7.00 Uhr, in ZDFinfo zusehen. Anne Breer und Thorsten Eppert haben für ZDFinfo bereits 2017über "Macht und Machenschaften - Das geheime System der Kartelle"berichtet. Beide Dokumentationen stehen in der ZDFmediathek zurVerfügung.