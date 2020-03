"Macht und Machenschaften": ZDFinfo über Cum-Ex-Steuerskandal (FOTO)

Mainz (ots) - Cum-Ex und andere undurchsichtige Aktiengeschäfte haben den Staat Milliarden gekostet und zu einem der größten Steuerskandale in der deutschen Geschichte geführt. In einer neuen Doku aus der ZDFinfo-Reihe "Macht und Machenschaften" rückt am Donnerstag, 19. März 2020, 20.15 Uhr, "Cum-Ex - Der Milliarden-Steuerskandal" in den Fokus. Der Film von Anja Kollruß ist ab sofort in der ZDFmediathek verfügbar.Jahrzehntelang konnte ein Netzwerk aus Investoren, Bankern und Steuerberatern den Fiskus ausrauben, ohne dass Politik und Behörden einschritten. Bis die Gesetzeslücken endlich geschlossen waren, belief sich der Schaden bereits auf mehr als 30 Milliarden Euro. Nach Jahren mühseliger Ermittlungen und zahlreicher Pannen verhandelt ein Gericht erstmals über die umstrittenen Geschäfte. Die ZDFinfo-Dokumentation blickt zurück auf den Steuerskandal: Wer waren die Täter, die skrupellos in die Steuerkassen griffen? Warum sah der Staat tatenlos zu? Stand bei Cum-Ex letztlich der Schutz der Banken über den Interessen der Steuerzahler? Und: Was kann noch auf den größten Steuerskandal aller Zeiten folgen?"Macht und Machenschaften: Cum-Ex - Der Milliarden-Steuerskandal" sendet ZDFinfo erneut am Mittwoch, 25. März 2020, 17.15 Uhr. 2018 hatte ZDFinfo über "Macht und Machenschaften - Milliardengeschäft Steuerhinterziehung" und 2017 über "Macht und Machenschaften - Das geheime System der Kartelle" berichtet.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/machtundmachenschaften"Macht und Machenschaften: Cum-Ex - Der Milliarden-Steuerskandal" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/W7V/"Macht und Machenschaften - Milliardengeschäft Steuerhinterziehung" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/4vd6c/https://twitter.com/ZDFinfohttps://facebook.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4549893OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell