Macht schlägt Moral - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Seit 1945 ist kein Ministerpräsident in Deutschland mit denStimmen der extremen Rechten in sein Amt gehievt worden. Bis jetzt hielt dieBrandmauer zwischen denen, die sich dem demokratischen Konsens verpflichtetfühlen, und denjenigen, die Deutschland in ein völkisches und illiberales Landtransformieren wollen. CDU und FDP in Thüringen haben diese Brandmauereingerissen, um zu verhindern, dass der Linke Bodo Ramelow erneutMinisterpräsident wird. Das ist jene CDU, deren Landeschef Mike Mohring noch imNovember jede Kooperation oder Tolerierung durch die AfD kategorischausgeschlossen hatte. Zu Recht, ist doch die Thüringer AfD noch weiter vombürgerlichen Lager entfernt als die meisten anderen Landesverbände der Partei.Die rechtsextremen Flügelleute um Landeschef Björn Höcke dominieren inThüringen, der antisemitische und rassistische Charakter der Partei tritt dortbesonders offen zu Tage. Politische Beobachter hatten angesichts derMehrheitsverhältnisse jedoch bereits im Vorfeld der Ministerpräsidentenwahl vordem Szenario gewarnt, das nun Realität geworden ist. Die Zersplitterung derParteienlandschaft schwächt die bürgerlichen Abwehrkräfte gegen Rechts. Machtschlägt Moral. Die Abneigung gegen die Linkspartei sitzt im bürgerlichen Lagerin Thüringen offensichtlich tiefer als die Sorge, Rechtsextremisten salonfähigzu machen und sich von der AfD vorführen zu lassen. CDU und FDP haben inThüringen nicht nur einen seit 1945 geltenden Konsens aufgekündigt und ihrejeweiligen Bundesspitzen blamiert, sie haben sich auch in eine missliche Lagemanövriert. Wenn sie tatsächlich vorhaben, das Land in den nächsten Jahren zuregieren, müssten sich von der AfD abhängig machen. Unvorstellbar? Nicht mehrseit Mittwoch. Auf Bundesebene haben Christdemokraten und Liberale nun einigeszu tun. Sie müssen beispielsweise Juden und Muslimen in Deutschland glaubhaftund überzeugend versichern, dass Thüringen ein hässlicher Betriebsunfall war,und nicht der Ausgangspunkt einer Entwicklung, bei der irgendwann Rechtsextremenicht nur als Königsmacher, sondern auch als Koalitionspartner akzeptabel sind.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58972/4512403OTS: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungOriginal-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell