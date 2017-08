Mainz (ots) -"Reicht meine Rente zum Leben?" Immer mehr Menschen in Deutschlandmüssen sich das fragen. Deshalb geht Moderator Florian Weber im neuenSWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." am 6. September ab 22 Uhr genaudieser Frage nach.Der Moderator begrüßt an diesem Abend in der Alten Feuerwache inMannheim rund 60 Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten SWRSendegebiet, die ganz persönlich von der Rentenpolitik betroffensind. Da ist z. B. Rosemarie, die von ihrer Minirente einfach nichtleben kann. Statt im Supermarkt einkaufen zu können, muss sie sichbei den Tafeln sozialer Hilfsorganisationen Lebensmittel holen. OderIngo, der als Straßenwärter einen Knochenjob leistet. Für ihn ist dieForderung einer Rente mit 70 völlig absurd.Rosemarie, Ingo und alle anderen Gäste haben bei Florian Webernicht nur die Möglichkeit, ihre Meinungen und Erfahrungen zum ThemaRente vorzutragen, sondern können auch mit Politikern und Expertenins Gespräch kommen: dieses Mal mit Leni Breymaier, derSPD-Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg, und Johannes Steiniger,dem Vorsitzenden der Jungen Union Rheinland-Pfalz.Ebenfalls zu Gast: der Sozialwissenschaftler Stefan Sell von derUniversität Koblenz sowie die Finanzexpertin BarbaraSternberger-Frey, bekannt aus der SWR Sendung "Marktcheck"."Mal ehrlich ..." wird zehn Mal pro Jahr immer mittwochs ab 22 Uhrausgestrahlt. Die nächsten Sendetermine sind 18. Oktober und 29.November 2017. Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, bei denweiteren Ausgaben von "mal ehrlich ..." dabei zu sein, wenden sichbitte per Mail an mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.de.Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell