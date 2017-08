Unterföhring (ots) -- Sky Pop-up-Sender "Sky Cinema Star Wars HD" vom 28. August bis 10.September- Alle sieben bisherigen Filme der epischen Weltraumsaga vonLucasfilm Ltd. und Disney rund um die Uhr auf Sky- "Rogue One: A Star Wars Story" in exklusiver Erstausstrahlung am3. September auf "Sky Cinema Star Wars HD"- Bonus-Material: 40 Featurettes, Dokumentationen undEigenproduktionen- Das gesamte "Sky Cinema Star Wars HD"-Programm auch zeitlich undräumliche flexibel auf Sky On Demand, Sky Go und Streaming-Dienst SkyTicketUnterföhring, 24. August 2017 - Für Star Wars Fans ist 2017 einbesonderes Jahr, denn die Weltraumsaga feiert Jubiläum: 40 Jahre langhält sie nun mehrere Generationen in Atem. Dieses Jubeljahr, dieexklusive TV-Premiere von "Rogue One: A Star Wars Story" sowie derüberwältigende Erfolg der letzten beiden Star Wars Sender sind Grundgenug für Sky auch 2017 einen eigenen Star Wars Pop-up-Sender an denStart zu bringen. Los geht es am Montag, den 28. August: 14 Tage langmacht Sky Cinema Hits Platz für "Sky Cinema Star Wars HD" undpräsentiert alle Filme der epischen Weltraumsaga sowie den Start derAnthologie "Rogue One: A Star Wars Story" am Sonntag, den 3.September um 20:15 Uhr.Bonus-Programm in Form von 40 Featurettes, Dokus und SkyEigenproduktionen ermöglichen zudem spannende Blicke hinter dieKulissen der Weltraumsaga - Das gesamte Programm wie gewohnt auchzeitlich und räumlich flexibel auf Sky On Demand, für unterwegs aufSky Go und zum Online-Streamen für Nicht-Abonnenten auf Sky Ticket.Peter Schulz, SVP Programming and Planning Sky Deutschland: "FürFilmfans ist Sky sowohl im TV als auch im Streaming die ersteAdresse. Das beweisen wir tagtäglich mit den meisten Neustarts dererfolgreichsten Kinofilme auf Sky. Mehrmals im Jahr machen wirunseren Zuschauern zudem ein ganz besonderes Geschenk: einenmonothematischen Pop-up-Sender - das gibt´s nur bei Sky."Inhalte "Sky Cinema Star Wars HD" vom 28.08. - 10.09.2017Spielfilme:Star Wars: Die dunkle Bedrohung(USA 1999. Von George Lucas, mit Liam Neeson, Ewan McGregor, NataliePortman.)Star Wars: Angriff der Klonkrieger(USA 2002. Von George Lucas, mit Ewan McGregor, Natalie Portman,Hayden Christensen.)Star Wars: Die Rache der Sith(USA 2005. Von George Lucas, mit Hayden Christensen, Ewan McGregor,Natalie Portman.)Star Wars: Eine neue Hoffnung(USA 1977/1997. Von George Lucas, mit Mark Hamill, Harrison Ford,Carrie Fisher.)Star Wars: Das Imperium schlägt zurück(USA 1980/1997. Von Irvin Kershner, mit Mark Hamill, Harrison Ford,Carrie Fisher.)Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter(USA 1983/1997. Von Richard Marquand, mit Mark Hamill, Harrison Ford,Carrie Fisher.)Star Wars: Das Erwachen der Macht(USA 2015. Von J. J. Abrams, mit Daisy Ridley, Harrison Ford, OscarIsaac.)Rogue One: A Star Wars Story(USA 2016. Von Gareth Edwards, mit Felicity Jones, Diego Luna, BenMendelsohn.)Dokumentationen:Empire of Dreams: Die Geschichte der Star Wars-TrilogieStar Wars: Das Vermächtnis wird offenbartStar Wars TechScience of Star Wars: Man and MachinesScience of Star Wars: Space CowboysScience of Star Wars: War, Weapons and the ForceRaiders, Raptors and Rebels: Behind the Magic of ILMFeaturettes:Star Wars: The Phantom Menace - Naboo OverviewStar Wars: The Phantom Menace - Tatooine OverviewStar Wars: The Phantom Menace - Coruscant OverviewStar Wars: The Phantom Menace - Discoveries From Inside - ModelsStar Wars: The Phantom Menace - The BeginningStar Wars: Attack of the Clones - Coruscant OverviewStar Wars: Attack of the Clones - Naboo OverviewStar Wars: Attack of the Clones - Tatooine OverviewStar Wars: Attack of the Clones - Geonosis OverviewStar Wars: Attack of the Clones - Discoveries from the Inside -CostumesStar Wars: Attack of the Clones - Films Are Not ReleasedStar Wars: Revenge of the Sith - Coruscant OverviewStar Wars: Revenge of the Sith - Utapau OverviewStar Wars: Revenge of the Sith - Mustafar OverviewStar Wars: Revenge of the Sith - Kashyyyk & Order 66 OverviewStar Wars: Revenge of the Sith - Journeys Part I & IIStar Wars: Revenge of the Sith - Within a MinuteStar Wars: A New Hope - Tatooine OverviewStar Wars: A New Hope - Aboard the Death StarStar Wars: A New Hope - The Battle of Yavin OverviewStar Wars: A New Hope - Discoveries from the Inside - WeaponsStar Wars: A New Hope - Aboard the Death StarStar Wars: The Empire Strikes Back - Hoth OverviewStar Wars: The Empire Strikes Back - Dagobah OverviewStar Wars: The Empire Strikes Back - Pursued by the Imperial FleetOverviewStar Wars: The Empire Strikes Back - Conversations: Lost InterviewsStar Wars: Return of the Jedi - Tatooine OverviewStar Wars: Return of the Jedi - Endor OverviewStar Wars: Return of the Jedi - Death Star II Space BattleStar Wars: Return of the Jedi - Discoveries from the Inside - SoundsStar Wars: The Force Awakens - Force for ChangeStar Wars: The Force Awakens - Blueprint of a Battle: The Snow FightStar Wars: The Force Awakens - Building BBB"Im Leben von ... - Anthony Daniels""Im Leben von ... - Kenny Baker"Mehr Informationen: www.sky.de/starwarsÜber Sky Deutschland:Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 MilliardenEuro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führendenEntertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:30.6.2017).