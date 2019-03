Macht die Welt zu eurem Spielplatz! / Komm zur grossen Smyths Toys Willkommensparty

Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) - Mit einer grossen Willkommensparty feiert derSpielwarenhändler Smyths Toys Superstores am Samstag, den 30.03.2019(in der Zeit von 11-17 Uhr in Deutschland und in der Zeit von 10-16Uhr in Österreich und der Schweiz), die Einführung der Marke SmythsToys in der DACH-Region. Zusammen mit den Partnern LEGO, Mattel,Ravensburger, Hasbro, Rubies, Playmobil, Spin Master und SuperRTLwird jeder Smyths Toys Superstore zu einem Spielplatz mitverschiedenen Spielstationen* und einem grossen Gewinnspiel."Getreu dem Motto "Macht die Welt zu eurem Spielplatz!" sind amSamstag, den 30.03.2019, zur Smyths Toys Willkommensparty Action undSpannung an den Spielstationen* u.a. von LEGO, Barbie, Beyblade,Dragons, Ravensburger, Rubies und NERF angesagt", berichtetMarie-Charlotte von Heyking, Team Lead PR, Event- und Lokalmarketingbei Smyths Toys in der DACH-Region. "An verschiedenen Spielstationenkönnen kleine und grosse Spielzeugfans Ihre Lieblingsspielsachen undtrendige Neuheiten ausprobieren und nach Herzenslust damit spielen.Wer sich die Chance auf tolle Gewinne und sogar Einkaufsgutscheine imWert von je 500,- Euro sichern möchte, macht einfach beim grossenWillkommensparty-Gewinnspiel mit ", verrät Marie-Charlotte vonHeyking weiter.An der Spielstation von LEGO City beispielsweise können die Kinderdie neusten Feuerwehr Einsatzwagen und deren Funktionen testen undmit dem Polizeifallschirmpiloten ausprobieren, wie eine perfektePunktlandung mit diesen gelingt. Jedes teilnehmende Kind erhältabschliessend ein kleines LEGO Rennboot geschenkt**. Nerf -Schützenkommen dagegen an der Nerf-Schiesswand auf ihre Kosten. Hier kann dieTreffsicherheit mit den neuesten Blastern von Nerf getestet werden.Wild und schnell geht es an der Beyblade Station zu. SpannendeBeyblade Battles lässt sich dabei sicher keiner entgehen. Mit denBeyblade Burst SlingShock Produkten wissen Beyblade Expertennatürlich umzugehen und einem spannenden Battle steht an dieserStation nichts im Wege.Wer hätte gedacht, dass es Barbie nun schon seit 60 Jahren gibt?Beim Smyths Toys Willkommensevent kann man daher ein tollesErinnerungsfoto von sich im originalen Barbiekarton machen. Wer dieneuesten Trendspielsachen Rund um die Kultpuppe ausprobieren möchte,hat dazu ebenfalls am 30.03.2019 die Gelegenheit.An der Ravensburger Station wird es magisch, flippig und schönverwoben. Beim Hexenkesselwettstreit beweisen die Teilnehmer undTeilnehmerinnen wie geschickt sie sich mit dem Zauberstab anstellenund die Zutaten zur passenden Rezeptur in den Zaubertrankkesselhüpfen lassen. Mit Bindfäden können an dieser Station tolle Bildergestaltet werden mit dem neuen String It Set von Ravensburger. Fürall diejenigen die sich lieber verkleiden möchten, ist die RubiesStation die richtige Anlaufstelle. An dieser Station verwandeln sichKinder in ihre Lieblingshelden und schlüpfen in unterschiedlicheKostümrollen. Wer Lust hat kann sich verkleidet fotografieren lassen,um eine schöne Erinnerung mit nach Hause zu nehmen.Besonders beliebt wird auch die Dragons-Station sein, denn der zurZeit in den Kinos laufende dritte Teil der Drachenreiter Saga, ziehtkleine wie grosse Drachenfans magisch an. Wer sich besonders gut mitden Geschichten aus Berk auskennt, kann sicher auch die kniffligenFragen vor Ort beantworten. Wer lieber direkt mit den neustenSpielsachen von Playmobil und Spin Master zum Thema Dragons spielenmöchte, hat natürlich auch dazu die Möglichkeit."Neben den vielen attraktiven Spielstationen gibt es natürlichauch einen satten Willkommensrabatt von sechs Euro auf einenMindesteinkaufswert von 25 Euro an. Dieser ist ab dem 30.03. bis zum06.04.2019 in allen Smyths Toys Superstores gültig", verrät unsMarie-Charlotte von Heyking abschliessend.Vorbeischauen lohnt sich also bei Europas grösstemSpielwarenfachmarkt.*Achtung: Nicht alle Spielstationen in allen Märkten vorhanden.Nähere Infos hierzu finden Sie auf unsere Online Seite unter derRubrik "Events und Aktionen"** Nur solange der Vorrat reicht.Über Smyths ToysDas vor mehr als dreissig Jahren in Irland gegründeteFamilienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland,Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshopseine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikelnein. Mit seinem breit gefächertem Angebot aus den BereichenSpielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys dasumfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten undbequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandardsund Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths ToysKonzept seinen Kunden einen grossen Mehrwert. Besuchen Sie uns dochauch einmal im Internet unter www.smythstoys.com .Pressekontakt:PRESSEKONTAKT FÜR DIE SMYTHS TOYS EU HQ LTD.Smyths Toys GmbHMarie-Charlotte von HeykingTeam Lead Public RelationsKöhlstrasse 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 420E-Mail: presse@smythstoys.comOriginal-Content von: Smyths Toys GmbH, übermittelt durch news aktuell