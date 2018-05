Macht Pflege krank? / Pflegende sind öfter chronisch krank, jeder Fünfte leidet unter Depressionen

München (ots) - Die Mehrfachbelastung pflegender Angehöriger durchPflege, Beruf und Familie geht auf Kosten der Gesundheit. DieAngehörigen Pflegebedürftiger haben höhere Gesundheitskosten und sindöfter beim Arzt - chronischer Schmerz und Depression spielen dabeieine große Rolle, zeigt eine Analyse der Siemens-BetriebskrankenkasseSBK. Für die Analyse hat die SBK die Daten von 2.239 pflegendenPersonen im Alter zwischen 21 und 70 Jahren mit den Daten der übrigenVersicherten derselben Altersgruppe verglichen. Neun von zehn derPflegenden sind weiblich, zwei Drittel (66 Prozent) sind zwischen 41und 60 Jahren alt. Die Analyse zeigt, dass mit Blick auf chronischeund schwerwiegende Krankheiten pflegende Angehörige deutlich kränkerals durchschnittliche Versicherte sind (plus 25 Prozent). Die Anzahleinzelner Diagnosen liegt um bis zu 100 Prozent höher, wie beiDepressionen und chronischem Schmerz. Pflegende Angehörige geheninsgesamt öfter zum Arzt oder benötigen eine intensivere Behandlungund Betreuung durch ambulante Mediziner.Höhere Krankheitskosten, aber deutlich weniger stationäreBehandlungObwohl sie insgesamt häufiger unter chronischen undschwerwiegenden Krankheiten leiden, sind die Angehörigen vonPflegebedürftigen jedoch nicht öfter oder länger im Krankenhaus, wieein Vergleich der Ausgaben für stationäre Behandlung aufzeigt.Besonders deutlich zeigt sich dieses Verhältnis bei pflegendenAngehörigen im Alter zwischen 61 und 70 Jahren: Hier liegen dieGesamtausgaben für stationäre Behandlung bei den Pflegenden rund 50Prozent unter dem Durchschnitt. Die ambulanten Kosten liegen jedochsieben Prozent höher als bei Personen, die nicht pflegen. DerVerdacht, dass Pflegende aus Rücksicht auf ihr pflegebedürftigesFamilienmitglied auf eine stationäre Behandlung in einer Klinikverzichten, liegt somit nahe. Die betroffenen Pflegepersonen leidenaußerdem vermehrt unter Krankheiten wie Depressionen oder chronischemSchmerz: 20 Prozent der pflegenden Angehörigen sind von einerDepression betroffen, also jeder Fünfte. Bei den übrigen Personensind es nur zehn Prozent oder jeder Zehnte. Damit kommt dieDepression unter pflegenden Angehörigen doppelt so häufig vor wie imDurchschnitt.Mehr Entlastung für pflegende Angehörige nötigEs ist richtig und gut, dass die Bundesregierung den Pflegeberufstärken will und mehr Pflegekräfte einstellen möchte. Nebenprofessionellen Pflegekräften pflegen aber außerdem viele Menschenihre pflegebedürftigen Familienangehörigen zuhause. "Auch Angehörigemüssen gestärkt und unterstützt werden, wenn sie Eltern oderGeschwister zuhause pflegen. Wenn jemand ein pflegebedürftigesFamilienmitglied zuhause versorgt, darf er dafür nicht mit seinerGesundheit bezahlen. Darüber hinaus gibt es gerade in ländlichenGegenden zu wenige Angebote und unzureichende Pflegemöglichkeitendurch Pflegedienste. Die Pflegeleistungen, die in der häuslichenPflege als Unterstützung dienen, sollten daher dringend ausgebautwerden", fordert Sandra Deike, für den Bereich Pflege bei der SBKverantwortlich.Pressekontakt:SBKSiemens-BetriebskrankenkasseGesa SeibelStab UnternehmenskommunikationHeimeranstr. 3180339 MünchenTel. +49 (89) 62700-161Fax: +49 (89) 62700-60710E-Mail: gesa.seibel@sbk.orgInternet: www.sbk.orgOriginal-Content von: Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, übermittelt durch news aktuell