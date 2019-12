"Die Macht der Päpste": ZDF-Film bei "God's Cloud" (FOTO)

Mainz (ots) - Früher richteten die Päpste über Könige und Kaiser. Die Mächtigender Welt suchen bis heute die Nähe zum Papst. Wie im kleinsten Staat der WeltPolitik gemacht wird, die Einfluss auf die ganze Welt hat, dies erklärt die"God's Cloud"-Dokumentation mit dem Titel "Die Macht der Päpste" am Sonntag, 15.Dezember 2019, 0.35 Uhr, im ZDF. Es geht um die Frage, wie derVerwaltungsapparat des Papstes, die Römische Kurie, funktioniert, und warum esaus kirchlicher Sicht hilfreich ist, dass das Oberhaupt der katholischen Kirchezugleich auch Chef eines Zwergstaats ist.Verständlich wird die Rolle des Papstes aus der Binnenperspektive der Kirche.Nach dem Verständnis der Katholiken hat Jesus den Apostel Petrus und dessenNachfolger mit einer besonderen Autorität ausgestattet. Kritiker des Papsttums,wie Miriam Rose, evangelische Theologieprofessorin an derFriedrich-Schiller-Universität in Jena, sehen diese Begründung der päpstlichenAutorität und Machtfülle kritisch. Und auch der katholische MünsteranerKirchenhistoriker Hubert Wolf fordert eine grundlegende Reform des Papstamts undder Römischen Kurie als Verwaltungszentrale der römisch-katholischen Kirche."God's Cloud" ist ein bimediales ZDF-Projekt zu religiösen Themen. Auf derOnline-Seite https://godscloud.zdf.de/artikel/ werden erklärende Videoclipsveröffentlicht, die kurz und kompakt Fragen zu den Themenfeldern Glaube, Bibelund Religion beantworten. Für das Fernsehen werden mehrere Clips thematisch zuhalbstündigen Dokumentationen zusammengefasst. Die Verantwortung für "God'sCloud" haben die ZDF-Redaktionsleiter Kirche und Leben katholisch, JürgenErbacher, und Kirche und Leben evangelisch, Dr. Reinold Hartmann.Ansprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deWeitere Informationen zu den Fernsehgottesdiensten imZDF:https://zdf.de/kultur/gods-cloudhttps://godscloud.zdf.de/artikelhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4465457OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell