Hell, sparsam, aber auch gefährlich? Das fragt "Zur SacheRheinland-Pfalz!" im Bezug auf LED-Lampen am Donnerstag, 21. November 2019, ab20:15 Uhr im SWR Fernsehen.LED-Lampen sind seit Jahren auf dem Vormarsch - in Lampen, Monitoren, Handys,Autos. Sie gelten als sparsam, werden nicht heiß und sind teilweise extrem hell.So hell, dass sich manch ein Autofahrer gerade jetzt in der dunklen Jahreszeitvon den grellen Lichtern entgegenkommender Fahrzeuge mit LED-Lampen geblendetfühlt. Doch ist das helle Licht auch gefährlich? Zumindest in Studien mit Tierenwurde ein erhöhtes Krebsrisiko festgestellt und manche Augenärzte warnenebenfalls. Sie kritisieren, dass die Auswirkungen von LED-Lampen auf denMenschen bislang nicht ausreichend untersucht worden sind. Inzwischendiskutieren die Politiker über Grenzwerte. Die "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporter David Meiländer und Laura Czerny haben recherchiert.Moderation: Daniela SchickWeitere Themen der Sendung:- Eröffnung des Hochmoselübergangs - Ein Mammutprojekt ist fertig- Metzger verzweifelt gesucht! - Was Betriebe gegen den Azubimangeltun- Eine Demo für Sandra - Oppenheim kämpft gegen Hass- Zur Sache Pin: Warum will keiner mehr Handwerker werden?- Kramp-Karrenbauer contra Merz - In welche Richtung tendiert dieCDU?- Ein Lehrer klagt an: Unterrichtsausfall und Lehrermangel"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen,die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek:Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge aufwww.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.