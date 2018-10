Unterföhring (ots) - Hobby-Sportler fordern die Sport-EliteDeutschlands heraus: In Joko Winterscheidts Show "Beginner gegenGewinner" treten sportliche Hobby-Athleten am Samstag (6. Oktober2018, 20:15 Uhr, ProSieben) an, um mit Hilfe des richtigen Handicapsechte Gewinner in ihrer Disziplin zu bezwingen.In seiner eigenen Show wird auch der Gastgeber zum Beginner: Inder Joko-Challenge muss Joko Winterscheidt selbst gegen einenChampion antreten und fordert den neunfachen Jetski-Weltmeister KevinReiterer auf dem Wasser heraus. Joko ist sich der Herausforderungbewusst: "Ich will ja nicht sagen, ich habe keine Chance - aber dashängt wirklich von den Handicaps ab." Um den Gewinner zu schwächen,stehen auch Joko drei Handicaps zur Auswahl. Muss Weltmeister Kevinmit einem vier Meter langen Plüsch-Fuchsschwanz ins Rennen gehen?Muss er sich den Ein-Mann-Jetski mit einem Joko-Double teilen? Odermuss Kevin, als König Ludwig der XIV. verkleidet, ganz royal in Seestechen? Kann Joko mit der Wahl des richtigen Handicaps den Championbesiegen?In den Disziplinen Hochsprung, Strongman, Klettern, Hockey,Wasserball und der Kult-Sportart Headis kämpfen die Amateur-Athletendieses Mal gegen Deutsche Meister, Weltmeister undOlympia-Siegerinnen. Welche Beginner werden mit der richtigenHandicap-Wahl zum Gewinner?"Beginner gegen Gewinner" - Samstag, 6. Oktober, um 20:15 Uhr, aufProSiebenHashtag zur Show: #BeginnerGewinnerBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Kevin Körber Tel. +49 [89]9507-1187 Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell