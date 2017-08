Macht Jogi den Carletto, oder lässt er Thomas müllern? / Wetten bei mybet: Wie oft trifft Thomas Müller in den beiden WM-Qualifikationsspielen?

Hamburg (ots) - Die Fußball Nationalmannschaft trifft in derWM-Qualifikation am Freitag auf Tschechien und am Montag aufNorwegen. Für Thomas Müller die Gelegenheit, sich den Bayern-Frustvon der Seele zu schießen. Im Verein derzeit nur zweite Wahl,Kollegen bekunden öffentlich Solidarität - wenn Müller bei den Bayernnicht bald wieder mehr spielt, wird er mit Blick auf die WM 2018 wohlüber einen Winter-Wechsel nachdenken müssen.Ob Bundestrainer Joachim Löw ihn mehr spielen und treffen lässtals Carlo Ancelotti, darauf kann ab sofort unter www.mybet.com wiefolgt gewettet werden:Wie viele Tore erzielt Thomas Müller in den beidenWM-Qualifikationsspielen gegen Tschechien und Norwegen?Null Tore - Quote 2.75Ein Tor - Quote 3.00Zwei Tore - Quote 3.50Drei Tore - Quote 4.00Mehr als drei Tore - Quote 7.00Über mybetMit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten proTag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybetist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell