Die Macht des Grundbuchs / Banken, Bauherren, Ehepartner - welche Partei hat welche Rechte?

Hamburg (ots) - Das Grundbuch und die darin enthaltenen Einträgesorgen immer wieder für Unsicherheiten und Fragen. Darf ein neuerEigentümer über sein Grundstück frei entscheiden? Oder haben weitereParteien, wie Banken oder Nachbarn, auch Rechte? Im Grundbuchverwaltet der Staat alle Grundstücksrechte. Detailgenau sind dortGröße und Art des Grundstücks vermerkt und festgelegt, was wirklicherworben wird. Es ist in drei Bereiche eingeteilt: das betreffendeGrundbuchamt, das Bestandsverzeichnis und drei Abteilungen in denendie Rechte behandelt werden. "Die drei Abteilungen sind imZusammenhang mit Kauf und Finanzierung eines Grundstücks vonentscheidender Bedeutung und sollten vom zukünftigen Eigentümergekannt und verstanden werden", erläutert Stephan Scharfenorth,Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Die drei Abteilungen sind in Abteilung I"Eigentumsverhältnisse", Abteilung II "Lasten und Beschränkungen"sowie Abteilung III "Grundschulden des Verkäufers beiKreditinstituten oder Privatpersonen" gegliedert. In Abteilung Istellt ein potenzieller Käufer fest, ob der Verkäufer wirklichEigentümer des Grundstücks ist. "Die zweite Abteilung sollte aufkeinen Fall vernachlässigt werden, da hier unter anderem Wegerechte,Vorkaufsrechte und weitere Besonderheiten festgelegt sind", erklärtStephan Scharfenorth. Eine genaue Prüfung kann späteren Ärgervermeiden. "Für die Finanzierung ist die Abteilung II wichtig, dabeispielsweise die rechtlich genehmigte Nutzung einesNachbargrundstücks oder Wohnrechte von Vorbesitzern starkeingeschränkt wird und damit auch Auswirkungen auf den Wert hat",verrät Scharfenorth.Grundschuld und FinanzierungsrängeAbteilung III ist für die Finanzierung am bedeutendsten, befindensich hier doch die entscheidenden Einträge nach Erwerb desGrundstückes, vor allem die Finanzierungsränge: ErsterFinanzierungsrang bis 60 Prozent des Beleihungswertes, zweiterFinanzierungsrang bis 80 beziehungsweise bis 90 Prozent desBeleihungswertes oder dritter Finanzierungsrang bis 100 Prozent desBeleihungswertes. Im Falle einer Versteigerung hat der erste Rangzuerst Anspruch auf Gelder, dann der zweite und zuletzt der Dritte.Für eine finanzierende Bank als Sicherheit ist es von großerBedeutung, auf welchem Rang sie im Grundbuch steht. Denn jedeHypothek wird im Grundbuch festgehalten und bildet das Recht einDarlehen zu bekommen. Als Grundschuld wird die Darlehenssummeeingetragen, eine Voraussetzung vor der Auszahlung. Aufgrund ihresBankrechts ist es Hypothekenbanken nur erlaubt in den ersten Rang zugehen, während Bausparkassen Mittel für den zweiten Rang zurVerfügung stellen. "Im ersten Rang sollte immer der Hauptteil derFinanzierung stehen", empfiehlt Scharfenorth.ScheidungDie meisten Eheleute lassen sich beim Kauf einer Immobilie je zu50 Prozent als Eigentümer ins Grundbuch eintragen. Wie wirkt sich dasim Falle einer Scheidung aus? Einer der Partner kann den anderenauszahlen und gelangt so zu 100 Prozent Eigentum, mit entsprechendemEintrag im Grundbuch. Das ist jedoch meist finanziell nicht möglichund hat entweder den Verkauf oder den Auszug eines Partners zurFolge. Was aber wenn nur ein Partner im Grundbuch eingetragen ist? Dain Deutschland die meisten Ehen als Zugewinngemeinschaft deklariertsind, steht dem Partner ohne Grundbucheintrag dennoch sein Anteil zu.Vorteil eines 50/50-Eintrags ist, dass ohne die Zustimmung desehemaligen Partners keine Entscheidung über einen Verkauf getroffenwerden kann.Kosten bei GrundbuchänderungenWechseln Eigentümer die finanzierende Bank, etwa im Falle einerAnschlussfinanzierung, sind auch Änderungen im Grundbuch nötig. "Beijeder Eintragung im Grundbuch fallen Kosten an. Diese sind aberentgegen der weitläufigen Meinung im Falle einerAnschlussfinanzierung geringer als angenommen", weiß Scharfenorth.Die neue Bank lässt die als Sicherheit dienende Grundschuld auf sichumschreiben. Ein Notartermin ist dann in der Regel nicht nötig, undes fallen vertretbaren Gebühren an. Beispiel: Stehen im Grundbuch200.000 Euro, kostet die Abtretung circa 285 Euro. Teurer wird es,wenn die Grundschulden im Grundbuch gelöscht und anschließend einneuer Betrag eingetragen werden muss. Für die Löschung der altenSumme und die Eintragung der Neuen würde dann etwa 1.279 Euroanfallen. Dieser Vorgang kommt aber in der Praxis nur sehr seltenvor.Gültigkeit und EinblickErst der Eintrag im Grundbuch legt den neuen Eigentümer fest,nicht der Kaufvertrag. Kurioserweise sind auch fehlerhafte Vermerkegültig: Die sogenannte scholastische Regel bedeutet: "Was im Buchesteht, ist richtig", zumindest bis das Gegenteil bewiesen ist. "Vordem Kauf prüfen schlaue Kaufinteressenten, ob Voreintragungen undBelastungen gelöscht sind. Falls nicht, sollte das den Kaufpreismindern", rät Stephan Scharfenorth. Einblick ins Grundbuch habengrundsätzlich nur die Eigentümer. Im Falle des Verkaufs oder Kaufskann jedoch weiteren Personen, etwa dem Notar oder Kaufinteressenten,Einblick gewährt werden. Scharfenorth: "Weigert sich ein Eigentümerdem potenziellen Käufer einen Auszug des Grundbuchs zu gewähren, sindZweifel angebracht." Wenn die Entscheidung für ein neues Zuhausegetroffen wurde und der Eintrag ins Grundbuch erfolgte, erkundigensich Eigentümer über eine Anschlussfinanzierung auf baufi24.de(https://www.baufi24.de/anschlussfinanzierung/). 