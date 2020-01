Die Macht der Großkonzerne – wie Sie mit „Glyphosat“ sogar Geld verdienen könnten…

Liebe Leser,

in den USA mehren sich die Stimmen, dass „Bayer“ im Streit um Glyphosat am Ende ein deutlich besseres Ergebnis erzielen wird als vor Monaten angenommen. Die US-Umweltbehörde EPA hat nun darauf verwiesen, dass das Unkrautvernichtungsmittel keine Gefahr für eine Erkrankung mit Krebs darstelle. Mehr als 10.000 Menschen klagen in den USA gegen Bayer und hoffen wie die ersten erfolgreichen Kläger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



