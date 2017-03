Macht die Commerzbank jetzt etwa der Aareal Bank und pbb Konkurrenz?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Liebe Leser,

normalerweise wird der hiesige Markt für Immobilienfinanzierung von den Schwergewichten Aareal Bank und Deutsche Pfandbriefbank (pbb) dominiert. Auch die Wüstenrot & Württembergische ist als eine der führenden deutschen Bausparkassen auf dieses Geschäftsfeld spezialisiert. Doch der anhaltende Bauboom lockt nun offenbar auch Deutschlands zweitgrößtes Kreditinstitut Commerzbank auf den Plan, wie das „Handelsblatt“ berichtet.

Rasantes Wachstum angepeilt

Zugegeben: Auch die CoBa ist kein kleiner Fisch unter den Immobilienfinanzierern. Das derzeitige Kreditvolumen in diesem Bereich beträgt bereits beachtliche 58 Mrd. Euro laut „Handelsblatt“. Doch hier will man sich noch ein viel größeres Stück vom zu verteilenden Kuchen abschneiden. Alleine für 2017 plant die Commerzbank, Neuverträge im Wert von 14 Mrd. Euro abzuschließen. Und dieses Tempo will man in den kommenden Jahren beibehalten. Das Wachstum soll bis 2020 bis zu 40 % betragen.

Im laufenden 1. Quartal entpuppte sich die Immobilien- und Baufinanzierung bereits als entscheidender Wachstumstreiber für die Commerzbank, die jetzt Blut geleckt hat. Den Hype will das Frankfurter Bankenunternehmen mit einer App weiter anheizen, die bisher konkurrenzlos ist. Über diese Anwendung können Bankkunden zum Beispiel die Bewertung für Kaufobjekte erfahren oder sich direkt eine Finanzierungszusage senden lassen, die man dann dem Makler unter diese Nase halten kann. Aareal Bank und pbb müssen sich also warm anziehen.

Der große Wurf?

Um ehrlich zu sein: Es wurde auch langsam Zeit. Schon im letzten Jahr haben Vorstandsmitglieder der Commerzbank angemahnt, dass man das Kreditgeschäft dringend ankurbeln müsste, um der Niedrigzinsfalle zu entkommen. Was de facto passiert ist, konnten wir dem Geschäftsbericht 2016 entnehmen. Carpe diem, sage ich da nur. Wenn die Nachfrage am Markt gegeben ist, muss das Kreditinstitut nun zuschlagen und seine Strategie entsprechend schnell anpassen.

Im Übrigen will die Commerzbank auch den Bereich Konsumkredit mächtig ausbauen. Laut „Handelsblatt“ versprach Privatkunden-Vorstand Michael Mandel: „Der Ratenkredit wird dieses Jahr ein großer Wurf werden.“ Liebe Commerzbank-Aktionäre, mein Tipp: Merken Sie sich diese Worte wohl und vergleichen Sie sie mit dem Geschäftsbericht 2017.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei der Commerzbank?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie Sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Commerzbank-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Mark de Groot.