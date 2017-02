Machnig Opel-Koordinator von Bund und Ländern

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig (SPD) wird die Verhandlungen von Bund und Ländern über eine mögliche Opel-Übernahme durch den französischen Autobauer PSA Peugeot -Citroën koordinieren.



Darauf verständigten sich das Kanzleramt, die beteiligten Ministerien und die Bundesländer mit Opel-Standorten (Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen), hieß es am Donnerstag aus Bund-Länder-Kreisen.