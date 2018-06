'Machines Can See': Gipfeltreffen für maschinelles Sehen und maschinelles Lernen findet in Moskau statt

Moskau (ots/PRNewswire) -Der internationale Gipfel 'Machines Can See', der den neuestenTrends in den Bereichen maschinelles Sehen (Computer Vision) undmaschinelles Lernen gewidmet ist, findet am 8. Juni in Moskau statt.Die Veranstaltung wird von VisionLabs (https://visionlabs.ai/), einemder weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Feld der Personen-und Objekterkennung mit Unterstützung von Sberbank(https://www.sberbank.ru/en/individualclients) und Sistema_VC(http://sistema.vc/) organisiert, einem Risikokapitalfonds, der sichauf Investitionen in Deep Tech-Startups spezialisiert hat.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702362/Computer_Vision_and_Deep_Learning_Summit.jpg )Der Gipfel wird die in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz(KI) weltweit führenden Wissenschaftler zusammenbringen und soll dazudienen, Erfahrungen auszutauschen und Neuentwicklungen im Bereichmaschinelles Sehen und maschinelles Lernen zu diskutieren.Auf dem Gipfeltreffen werden die Spitzenforscher im Bereichmaschinelles Sehen (Computer Vision) vertreten sein, unter ihnen:- Yann LeCun, Direktor des Facebook AI Research Lab (FAIR) undProfessor an der New York University (NYU), der für seine Rolle alseiner der Begründer von Deep Learning und Convolutional NeuralNetwork weithin bekannt und Autor zahlreicher Publikationen zu denThemen maschinelles Lernen und maschinelles Sehen ist, und dieInternational Conference on Learning Representations (ICLR) insLeben gerufen hat. Herr LeCun wird die Eröffnungsrede des Gipfelshalten, die per Videokonferenz übertragen wird.- Vittorio Ferrari, Professor an der School of Informatics derUniversität Edinburgh, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Googleund Leiter der Google Forschungsgruppe Visuelles Lernen. Der Autorvon mehr als 100 Publikationen ist einer der Hauptorganisatoren derEuropäischen Konferenzen für maschinelles Sehen, ECCV 2018 und ECCV2020, und Herausgeber des IEEE PAMI-Magazins.- Pascal Fua, Professor an der Fakultät für Informatik undKommunikationssysteme und Leiter des Computer Vision Laboratory ander Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (Écolepolytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) in der Schweiz. SeineForschungstätigkeiten zielen auf die Identifikation von Form undBewegung in Bildern sowie das Tracking von Objekten und Personen inVideos ab. Herr Fua hat mehr als 300 Publikationen für verschiedeneZeitschriften und Konferenzen verfasst.- Svetlana Lazebnik, Associate Professor am Lehrstuhl für Informatikan der University of Illinois Urbana-Champaign, ist auf das Feldmaschinelles Sehen spezialisiert. Die Hauptthemen ihrerForschungsaktivitäten sind die visuelle Interpretation von Szenen,gemeinsame Modellierung von Bildern und maschinelle Lernverfahrenfür Aufgaben im Bereich der visuellen Erfassung. Frau Lazebnikwurde mit dem Longuet-Higgins Prize ausgezeichnet.- Bernt Schiele, Direktor am Max-Planck Institut für Informatik (MPI)und Professor an der Universität des Saarlandes. Herr Schiele warzuvor als Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT)und an der Carnegie-Mellon University (CMU) sowie als Professor ander Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich)tätig.- Cees Snoek, Professor für Intelligent Sensory Information Systemsan der Universität von Amsterdam und Direktor des QUVA Lab. Mr.Snoek war zuvor Gastwissenschaftler an der Carnegie-MellonUniversity, Fulbright-Stipendiat an der University of California,Berkeley, Leiter F&E bei Euvision Technologies, und PrincipalEngineer und Manager bei Qualcomm Research Amsterdam.Neben dem offiziellen Geschäftsteil des Gipfels stehen ein Posterund eine Demo-Session sowie die Bekanntgabe der Gewinner desNVIDIA-Contest auf dem Programm. Die Teilnahmebedingungen und Detailszum Wettbewerb finden Sie unter:https://competitions.codalab.org/competitions/19090Pressekontakt:Weitere Informationen zur Veranstaltung:Event-Website: http://machinescansee.com/Anmeldung zur Veranstaltung:https://visionlabs.timepad.ru/event/703045/Die Veranstaltung wird live online übertragen.Original-Content von: Sistema_VC, übermittelt durch news aktuell