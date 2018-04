Die Macher der Bud Spencer und Terence Hill Filmmusik - Oliver Onions live (FOTO)

--------------------------------------------------------------Oliver Onions Trailerhttp://ots.de/b42x6v--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Nach 30 Jahren geben die Superstars Guido und Maurizio de Angeliserstmals in Deutschland ein Konzert. Viele kennen die Musik derOliver Onions aus den Filmen von Bud Spencer und Terence Hill. Einigeihrer bekanntesten internationalen Hits sind der oft gecoverte SongSanta Maria (z.B. Roland Kaiser), Sandokan oder Flying through theair.Das Freundschaftskonzert in Berlin mit dem Partyflair der 70erJahre - The Big Friendship Party - wird präsentiert von derSpencerHill Event GmbH. Das sind die Organisatoren des offiziellenFantreffens von Bud Spencer und Terence Hill, welches dieses Jahr zum17. Mal in der deutschen Heimatstadt von Terence Hill, im sächsischenLommatzsch stattfindet. Begleitet von ihrer italienischen Big Band,bringen Guido & Maurizio noch eine Überraschung mit und ein echterChor mit vierzig Personen, präsentiert den legendären"Feuerwehr-Chor" aus dem Film "Zwei wie Pech und Schwefel". Außerdemwird der Abend mit passenden Filmeinspielungen der beiden Kult StarsBud Spencer und Terence Hill abgerundet.Die Brüder de Angelis kennen einige unter ihrem Namen Guido &Maurizio De Angelis, andere unter einem der vielen Pseudonyme. Dawären z.B. G & M Orchestra, Dilly Dilly, Kangaroo Team oder eben denberühmten Oliver Onions - jeder jedoch kennt ihre Songs. Währendihrer einzigartigen Karriere haben sie mit u.a. Ennio Morricone,Gianni Morandi und Patty Pravo gespielt. Sie haben große Hits fürJane Birkin für Agnetha Fältskog (Abba) geschrieben. Weltweit berühmtwurden sie durch ihre künstlerische Partnerschaft mit dem "parexcellence" des Italowesterns, dem unvergessenen Bud Spencer &Terence Hill.Gehen wir ins Columbia oder Metropoliten? Lautete die Frage vonTerence Hill an Bud Spencer im Film "Zwei wie Pech und Schwefel",nachdem das gesamte Lokal demoliert war... Es gibt viele gute Gründefür die Friendship Party der Brüder Guido & Maurizio in dergeschichtsträchtigen Columbiahalle Berlin mit ca. 3500 Fans am 05.Oktober 2018. Weitere Infos unter: www.oliver-onions.dePressekontakt:Axel Hoffmann - PR ManagerMobil: 0152/27142258Mail: paganini@spencerhill-event.deSpencerhill Event GmbHGF Herr Michael MaaßLöschener Dorfstr. 3303116 DrebkauOriginal-Content von: Spencerhill Event GmbH, übermittelt durch news aktuell