Stuttgart (ots) -Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen gehören:Dumm durch Smartphones - Experten fordern Handy-Verbot DasSmartphone feiert 10-jähriges Jubiläum. Seitdem bestimmen dieMobiltelefone den Alltag der Nutzer. Alle 18 Minuten greift man zuseinem Smartphone, zeigen Studien. Die kleinen Alleskönnererleichtern das Leben, sagen Befürworter. Kritiker sprechen von einerbeängstigenden Entwicklung. Kinder und Jugendliche litten zunehmendunter Aufmerksamkeitsstörungen, könnten nur mit Mühe konzentriertdenken und seien in ihrem Sozialverhalten gestört. Studiogast ManfredSpitzer, Psychiater und Neurologe an der Universität Ulm, fordertklare Signale von der Politik. Sie müsse endlich dafür sorgen, dassdie Gefahren der zunehmenden Digitalisierung benannt werden.Vor Ort: Smartphone-Rausch - kann man noch ohne?Mehr als zwei Drittel aller Deutschen kann sich ein Leben ohneSmartphone kaum noch vorstellen. Dabei sind es nicht nur jungeMenschen, die die Vorzüge vielfältig nutzen. SWR-Reporterin AlexandraGondorf ist in Leonberg unterwegs und besucht einen Smartphone-Kursfür Senioren, die lernen, mit dem Handy Nachrichten zu schreiben oderFotos von den Enkeln auszutauschen.Sex auf Staatskosten - Grüne als Rotlicht-Lobby?Sollen Sexualassistenten für mittellose Pflegebedürftige undDemenz-Kranke von den Krankenkassen bezahlt werden? Das Thema erregtdie Gemüter der Politik und der Öffentlichkeit. Außerdem stellt sichdie Frage, wie Alten- und Pflegeheime mit den sexuellen Bedürfnissenihrer Bewohner umgehen."Hilfe, die Hessen kommen!" - Windparkpläne überrollenOdenwald-OrtIn Heiligkreuzsteinach soll ein zweiter Windpark mitten imNaturschutzgebiet gebaut werden. Da der Windpark "Stillfüssel" aufhessischer Gemarkung entsteht, haben die Bürger inHeiligkreuzsteinach kein Mitspracherecht. Das Land Hessen hatinzwischen sofortigen Vollzug der Pläne gemeldet. Bürgermeisterin undBürger aus Heiligkreuzsteinach sind aufgebracht.Petition von Fanclub - Pferdle- und Äffle-Ampel für Stuttgart?Der "Äffle und Pferdle"-Fanclub setzt sich mit einerOnline-Petition für die Einführung der Zeichentrickfiguren alsAmpelmännchen in Stuttgart ein. Doch Stuttgarts VerkehrsbürgermeisterMartin Schairer lehnt ab und verweist auf die Straßenverkehrsordnung,die Ampeln mit "Sinnbild Fußgänger" vorschreibt. In Mainz hingegenleuchten seit November die Mainzelmännchen in den städtischen Ampelnauf.Abgerissene Atomkraftwerke - wie gefährlich ist AKW-Bauschutt?Die Atomkraftwerke Neckarwestheim und Obrigheim sind ganz oderteilweise stillgelegt und werden abgerissen. Der Schutt soll aufMülldeponien gelagert werden. Der Bauschutt sei unbedenklich,versichert der grüne Umweltminister Franz Untersteller, solange seinStrahlenwert 10 Mikrosievert nicht übersteigt. Laufende Überprüfungenund Experteneinschätzungen sowie ein Gutachten des Öko-Institutesbestätigen die Sicherheit. Doch Bürger in Schwieberdingen, Vaihingenoder Buchen sind misstrauisch, sie halten den Schutt für Atommüll undzweifeln Richtwerte und Gutachten an. Was tun, wenn Fakten nichtüberzeugen?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Baden-Württemberg" frei.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelneBeiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen. Pressefotos beiwww.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell