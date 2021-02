Machen Sie das beste Versprechen an Ihren Partner im Jahr 2021; Zepp-Valentinstag-Videos veröffentlicht

San Francisco (ots/PRNewswire) - ExerSense(TM) Verbesserte Zepp-Smartwatches mit intelligenter Sport-ErkennungZepp, eine Marke für professionelle Wearables und digitales Gesundheitsmanagement, hat die animierte Version von Measurements of Attraction (https://youtu.be/UPxqdTL5F24) veröffentlicht, die die wichtigsten Indikatoren für Anziehungskraft veranschaulicht, die bei der ersten Begegnung von Menschen festgestellt werden können. Das Valentinstags-Video von Zepp, Gesundheit ist das beste Versprechen (https://www.youtube.com/watch?v=N6uFbTghkQA&feature=youtu.be), soll heute auf dem offiziellen Zepp-YouTube Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCmvso8JcHBYgirqdtZtAtNg) veröffentlicht werden.In dieser Zeit, in der die Menschen Liebe und Romantik feiern werden, möchte Zepp betonen, dass Gesundheit für ein glückliches und erfülltes Leben unerlässlich ist und dass sein Gesundheitsmanagementdenken über die reine Technologie hinausgeht. Als Zepp im Februar weitere OTA-Updates einspielte, wurden die Zepp-Smartwatches mit der fortschrittlichen ExerSenseTM-Sport-Engine erweitert, die mehr automatische Erkennungen unterstützt.Gesundheitsmanagement jenseits der TechnikNach 10 Jahren der Entwicklung und Umgestaltung erforscht Zepp weiterhin neue Dimensionen für die persönliche Gesundheit und das Wohlbefinden und blickt dabei über die Technologie hinaus. In diesen sich ständig verändernden Zeiten mit zunehmend schwierigen Umständen wie der globalen Pandemie werden sich die Entscheidungen und Handlungen der Menschen entsprechend ihrer sich entwickelnden Reaktionen auf neue Herausforderungen unterscheiden.Die Measurements of Attraction wurden ursprünglich während der Weihnachtszeit veröffentlicht. Die neu erstellte Animation veranschaulicht die wichtigsten physischen Indikatoren und Verhaltensweisen, die beobachtet werden können, wenn sich Menschen zueinander hingezogen fühlen, mit der Absicht, die heilende Kraft menschlicher Verbindungen zu betonen. Das neue Gesundheit ist das beste Versprechen Video für den kommenden Valentinstag, präsentiert Liebe und Hingabe aus der Perspektive des Zepp'schen Gesundheitsmanagements, mit einer neuen Geschenkoption, die an das lebenslange Versprechen für Liebe und Ehe erinnert.Im Jahr 2020 hat sich Zepp mit personalisiertem Gesundheitsmanagement als Ziel gesetzt, mit einer Reihe von Maßnahmen das Konzept der Nutzung von Technologie zur Selbstverbesserung und des persönlichen Gesundheitsmanagements voranzutreiben, um so den Menschen zu helfen, jeden Tag ein erfüllteres Leben zu genießen.Auch angesichts der aufkommenden Pandemie brachte Zepp wissenschaftliche und kreative Wellness-zentrierte Initiativen an die Öffentlichkeit. Anfang Oktober 2020 führte Zepp eine unabhängige Umfrage der Global Sleep Study mit mehr als 12.000 Befragten aus drei Kontinenten durch. Diese Studie sollte helfen, die wichtigsten Bedenken, Wahrnehmungen und Einstellungen zum Thema Schlaf in diesen beispiellosen Zeiten zu verstehen. Zepp hat mit der World Sleep Society (https://www.youtube.com/watch?v=K16piRhedgE&t=1s)die Gefühle echter Menschen aufgedeckt, um die Wichtigkeit eines guten Schlafes zu betonen, und den Zepp-Schlaflied-Generator eingeführt.Der von Zepp und kreativen schwedischen Masterminds entwickelte Zepp Lullaby Generator (https://www.zepplullaby.com/) kann ein personalisiertes Schlaflied basierend auf den Schlafmetriken des Benutzers mit verschiedenen ätherischen Visuals komponieren. In kürzester Zeit erhielt die Zepp-Lullaby-Website (www.zepplullaby.com) eine überwältigende Anzahl von Besuchen und Social Reposts von Nutzern. Mit Hilfe digitaler Technologien können Menschen dieses Tool auf einem Computerbildschirm anzeigen oder sogar einen ganzen Raum durch Projektion auf größere Bildschirme und Wände oder Decken verwandeln.ExerSense(TM); Zepp Smartwatches aufgerüstet mit intelligenter Sport-ErkennungZusammen mit dem neu fokussierten Geist und den neu gestalteten Werkzeugen nutzte Zepp neue Technologien auf seinen Smartwatch-Geräten, um sich neuen herausfordernden Situationen zu stellen.Der Zepp E und der Zepp Z, die im dritten bzw. vierten Quartal 2020 auf den Markt kamen, wurden Anfang 2021 aufgerüstet; der Zepp Z verfügt nun über 90 Sportmodi, der Zepp E erreicht 87. Dank der fortschrittlichen ExerSense(TM)-Sport-Engine kann der Zepp Z automatisch Sportmodi[1] wie Laufen im Freien, Laufband, Walking, Radfahren im Freien, Schwimmen im Schwimmbad und Crosstrainer erkennen.Das 2010 im Silicon Valley gegründete Unternehmen Zepp war ursprünglich als Innovator für professionelle Sportsensoren bekannt und ist heute eine Marke, die sich auf personalisiertes Gesundheitsmanagement konzentriert. Basierend auf starken technischen Fähigkeiten ist ExerSense(TM) eine fortschrittliche KI-Erkennungs-Engine, die für die Analyse menschlicher Bewegungsmuster entwickelt wurde und Bewegungsmodelle in Echtzeit abgleichen kann, indem sie Daten mit dem Bewegungssensor und dem Herzfrequenzsensor auf tragbaren Geräten erkennt. ExerSense(TM) kann auf intelligente Weise bis zu 22 für den Benutzer relevante Sportmodi ermitteln, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Bedienung entfällt und sich der Benutzer auf sein Training konzentrieren kann.[1] Die Anzahl der automatisch erkannten Sportarten kann je nach Produkt variieren.Information zu ZeppZepp wurde 2010 im Silicon Valley gegründet und ist eine Marke, die sich auf personalisiertes Gesundheitsmanagement konzentriert. Zepp glaubt, dass der Einsatz von Technologie zur Steuerung des Fortschritts unseres Körpers jedem helfen wird, ein erfülltes Leben zu genießen. Von der traditionellen Gesundheits- und Bewegungsüberwachung bis hin zu Analysen und Frühwarnungen zum Gesundheitszustand - Zepp ist in jedem Moment bei Ihnen. Im Jahr 2020 stellte Zepp die Smartwatches Zepp E und Zepp Z sowie die Zepp App vor.Für weitere Updates über Zepp besuchen Sie bitte www.zepp.com