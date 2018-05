Machen Sie mit bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018!

Wiesbaden (ots) - Wie viel Geld steht Familien, Alleinerziehenden,Paaren oder Singles in Deutschland zur Verfügung? Wie hoch sind dieLebenshaltungskosten in Ost und West? Und wie tief müssen Eltern fürdie Bildung ihrer Kinder in die Tasche greifen? Antworten auf dieseund weitere Fragen rund um die Einnahmen und Ausgaben privaterHaushalte liefert die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Fürdie Befragung der EVS 2018 bitten die Statistischen Ämter des Bundesund der Länder um Mithilfe. Gesucht werden insbesondere:* Paarhaushalte mit einem Kind im Alter von 14 bis 17 Jahren,* Mehrgenerationenhaushalte,* Haushalte von Selbstständigen,* Haushalte von Arbeiterinnen und Arbeitern,* Haushalte von Nichterwerbstätigen, wenn sie nicht bereits imRuhestand sind.Als Dankeschön für die wertvolle Unterstützung gibt es eineGeldprämie.Kernstück der EVS ist das dreimonatige Haushaltsbuch, in dasteilnehmende Haushalte alle Einnahmen und Ausgaben eintragen. Damitverschaffen sie sich auch selbst einen guten Überblick über dieeigene Haushaltskasse und darüber, wo ihr Geld bleibt.Jeder einzelne Haushalt trägt mit seinen Angaben dazu bei, dieaktuelle Einkommenssituation sowie das Konsumverhalten in derBevölkerung realistisch abzubilden. Damit sind die Ergebnisse der EVSeine zuverlässige Planungsgrundlage für viele Bereiche der Sozial-,Steuer- und Familienpolitik. Die Ergebnisse der EVS werden unteranderem für die Berechnung des Verbraucherpreisindex als Basis fürdie Inflationsrate benötigt. Zudem sind die Daten Grundlage für dieFestsetzung des Regelbedarfs für das Arbeitslosengeld II ("Hartz IV")und fließen in die Armuts- und Reichtumsberichterstattung derBundesregierung ein.Wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik sind derDatenschutz und die Geheimhaltung umfassend gewährleistet. AlleEinzelangaben werden streng vertraulich behandelt und ausschließlichfür statistische Zwecke verwendet.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, LebensbedingungenTelefon: +49 (0) 611 / 75 88 80,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell