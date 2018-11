Macau Legend Development: Ist jetzt alles möglich?

An der Börse Hong Kong schloss die Macau Legend Development-Aktie am 27.11.2018 mit dem Kurs von 1,36 HKD. Die Macau Legend Development-Aktie wird dem Segment "Casinos & Spiele" zugeordnet.

Wie Macau Legend Development derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,31 ist die Aktie von Macau Legend Development auf Basis der heutigen Notierungen 96 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants" (77,59) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Macau Legend Development. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Macau Legend Development daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Macau Legend Development von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Macau Legend Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,32 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,36 HKD) weicht somit +3,03 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (1,38 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,45 Prozent), somit erhält die Macau Legend Development-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Macau Legend Development-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.