MacKinac: Reagiert die Aktie?

Per 10.05.2019, 07:55 Uhr wird für die Aktie MacKinac am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 15,65 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses MacKinac auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: MacKinac ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,02 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 50 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,05 Prozent liegt MacKinac 0,29 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,75. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: MacKinac erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,83 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 10,02 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -9,19 Prozent im Branchenvergleich für MacKinac bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,41 Prozent im letzten Jahr. MacKinac lag 8,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.