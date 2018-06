"Maastricht Midweekend": Das Wochenendgefühl unter der Woche / Niederländische Stadt wirbt für Aufenthalte an Werktagen (FOTO)

Köln (ots) -Maastricht ist die erste Stadt der Niederlande, die aktiv für denAufenthalt unter der Woche wirbt. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mitrund 100 Hoteliers und Unternehmern, die von Sonntag bis Donnerstagein spezielles Angebot präsentieren. Besucher die das "MaastrichtMidweekend" bei einem der zugehörigen 35 Hotels buchen, erhalteneinen Pass mit Angeboten in der Gastronomie und von Einzelhändlern.www.maastrichtmidweekend.deTop 5 besonderer Hotels in Maastricht1. Trash DeluxeIm Hotel Trash Deluxe wird tatsächlich Müll zu Luxus verwandelt.Beispielsweise werden Förderbänder aus Gummi der lokalen ZementfabrikENCI als Boden verwendet. Ein einzigartiges Boutique-Hotel mitten imZentrum von Maastricht.2. KruisherenhotelIm Zentrum von Maastricht befindet sich das ehemaligeKruisherenkloster aus dem 15. Jahrhundert mit einer monumentalengotischen Kirche. Dieser Komplex wurde zu einem 5-Sterne-Designhoteltransformiert, bei dem die Historie des Hauses und modernes Designmiteinander verbunden wurden.3. The Student HotelDas Hotel kombiniert zeitgenössisches cleveres Design mithochwertig ausgestatteten Räumlichkeiten für Kurzaufenthalte und auchlängere Miete. Das Restaurant The Commons, ein Fitnessraum, eineBibliothek, Fahrradverleih, Lounges sowie Arbeits- und Lernplätzesind Teil des Konzeptes.4. Kaboom HotelKaboom Hotel ist ein zukunftsgerichtetes Hotel, bei dem manbezahlbaren Luxus erwarten kann. Smart, raffiniert und ein bisschenrebellisch. Das wird unter anderem aus dem Fakt deutlich, dassBesucher sich hier eine Stabheuschrecke als Haustier buchen können.5. Derlon Hotel MaastrichtDerlon liegt an einem der schönsten Plätze von Maastricht, demOnze Lieve Vrouwenplein. Mit einem Keller, in dem römischeAusgrabungen zu besichtigen sind, und der ältesten Basilika vonMaastricht direkt nebenan, mixt das Hotel Gegenwart undVergangenheit. Bei dem Midweekend-Arrangement erhält der Gast Kerzenfür die Basilika."Midweekend"-Aktivitäten1. Yoga-in-the-cityDas Kreieren von Ruhe und Raum ist das Ziel von MaastrichtMidweekend, weshalb diverse Aktivitäten in diese Richtungorganisiert. Ein Beispiel sind die Yoga-Sessions, die ab Mitte Juniim Visitor Center stattfinden. Darüber hinaus bieten beispielsweisedie vielen Kirchen und Basiliken Raum für Ruhe und Einkehr.2. Stadtwanderung und GrottentourDiverse Stadtwanderungen werden für dieMaastricht-Midweekend-Besucher gratis angeboten. So etwa die "hiddenplaces, secret spaces"-Tour. Während der Führung bekommt der Besucherverborgenen Schätze von Maastricht zu sehen. Eine andere Tour führtdurch die Grotten von Sint Pietersberg. Für Literaturliebhaber gibtes eine Führung durch einen der schönsten Buchläden der Niederlande,der in einer ehemaligen Dominikanerkirche untergebracht ist.3. Kulinarisch genießenIn einer burgundischen Stadt wie Maastricht ist der derkulinarische Genuss von großer Bedeutung. Feinschmecker können diebesten Schokoladen bei DARQ verkosten oder ein drei-Gänge-Menü in derBrasserie Tapijn genießen. Hochwertige Restaurants sind zum BeispielAu Coin des Bons Enfants und bei Rozemarijn an der richtigen Stelle.Pressekontakt:Hinweis für die Redaktionen: Für weitere Informationen, Bildmaterialoder ein Pressereisen-Programm wenden Sie sich bitte an MaastrichtMarketing, Leontien Mees, leontien.mees@maastricht-marketing.nl,Tel.: +31 (0) 43 428 08 32.Original-Content von: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC), übermittelt durch news aktuell