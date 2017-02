Berlin (ots) - Der Präsident des Bundesamtes fürVerfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat nachWohnungsdurchsuchungen bei Geistlichen des türkischen IslamverbandesDitib in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Türkeikritisiert. Türkische Geheimdienstaktivitäten in der Bundesrepublikseien "in keiner Weise akzeptabel", sagte Maaßen am Mittwoch demrbb-Inforadio. Weiter erklärte der Verfassungsschutzchef: "Es istauch nicht akzeptabel, dass Angehörige der Ditib wie einNachrichtendienst agieren und Informationen über mutmaßlicheErdogan-Gegner sammeln. Das ist nachrichtendienstliche Aktivität undaus unserer Sicht muss man auch der türkischen Seite zeigen undsagen: so geht es nicht in Deutschland!". (avu)Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell