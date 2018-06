Potsdam (ots) -Auf der 6. "Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit"bringt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) über zwei Tage die deutschenund europäischen Sicherheitsbehörden mit hochrangigen Vertretern desKanzleramts, der wichtigsten IT-Konzerne, der Wissenschaft sowie derZivilgesellschaft zusammen.Am ersten Tag der Konferenz standen die aktuelleCybersicherheitslage und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschenIT-Wirtschaft im Vordergrund. Wir haben einige Zitate für Siezusammengestellt.Weitere Pressematerialien finden Sie unter:https://www.potsdamer-sicherheitskonferenz.de/pressematerialien.htmlDr. Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister im Bundeskanzleramt- Zum Thema der aktiven Cyberabwehr: "Technisch gesehen geht esbei der aktiven Cyberabwehr darum, Fähigkeiten aufzubauen, welche inFällen von massiven, gegen deutsche Ziele gerichtete IT-Angriffe alsOption auch mögliche aktive Gegenmaßnahmen zur Angriffsabwehrbeinhalten. Denkbare aktive Maßnahmen sind zum Beispiel das Umlenkenvon Angriffsverkehren, das Löschen von Daten, aber auch dasBlockieren und Herunterfahren der angreifenden IT-Infrastruktur desAngreifers."Dr. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes fürVerfassungsschutz- "Heute liegt offen zutage, dass gerade der Cyberraum einHochrisikoraum ist, weil dort viele Kräfte mit großem Einsatz umMacht und Einfluss konkurrieren".- Zur aktuellen Entwicklung russischer APT-Angriffe: "Wir habenzum einen festgestellt, dass es mit Bezug auf mutmaßlich russischeAPT-Angriffe insoweit eine Veränderung gegeben hat, dass einige APTsjetzt sehr offen vorgenommen werden. Offen heißt, sie werden nichtmehr abgetarnt, man macht sich noch nicht mal die Mühe, sieabzutarnen, wie APT-28 und Sofacy. Man hat so den Eindruck, es istden Angreifern egal, ob sie detektiert werden oder ob hier eineAttribution stattfindet."Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, wies bei seinerKeynote darauf hin, dass 2017 rund 23 Millionen Menschen Opfer vonCyberkriminalität wurden.- "Wir sind der Auffassung, dass Angriffe [...] Folgen habenmüssen. Wir müssen also diese Kosten-Nutzen-Relation auchbeeinflussen. Täter müssen einen Verfolgungsdruck spüren und müssenüberführt und verurteilt werden können."Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in derInformationstechnik- "Ich habe eine relativ einfache Aufgabe, da ich zuständig binfür den Schutz der Bundesverwaltung. Wir schließen jede Lücke, diewir erkennen und weisen darauf dementsprechend hin, dass diese Lückengeschlossen werden. Das ist unser gesetzlicher Auftrag und denerfüllen wir."Prof. Christoph Meinel, Gastgeber und Direktor desHasso-Plattner-Instituts- "Wir beobachten eine gewisse Schizophrenie: Alle sagen,natürlich ist Sicherheit wichtig, und dann wird das Gerät benutzt undder Computer genutzt ohne Updates und ohne Nachdenken, wohin dieDaten gehen, wer darauf Zugriff haben könnte. Hier brauchen wir einestärkere digitale Aufklärung."Der Hashtag zur Veranstaltung lautet: #HPI_SecurityDie einzelnen Vorträge der Referenten sind an den Konferenztagenim Live-Stream auf https://www.tele-task.de/live/10271/ zu finden.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Felicia Flemming, Tel. 0331 5509-274, felicia.flemming@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell