Maaßen: Deutschland in der Priorität des IS aufgestiegen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland ist nach Angaben des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, "in der Priorität des IS aufgestiegen". Dabei sehe die Terrormiliz Europa allerdings als ein Ziel, sagte Maaßen am Montag in Berlin. Es werde nicht ein konkretes Land, sondern "die schwächste Stelle" als Anschlagsort ausgewählt.

"Ziel ist der Westen", so der Verfassungsschutz-Präsident. Er forderte ein Nachjustieren der Ressourcen und Befugnisse der Behörde, damit die wachsenden Herausforderungen bewältigt werden könnten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur