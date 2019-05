Maas zeigt Verständnis für Pompeo-Absage

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat Verständnis für die kurzfristige Absage des Berlin-Besuchs seines US-Amtskollegen Mike Pompeo geäußert. Beide Seiten hätten vereinbart, "schnell einen neuen Termin zu finden", teilte das Auswärtige Amt am Dienstag mit. Maas habe nach der Terminabsage mit Pompeo telefoniert.

"In dem Gespräch teilte Außenminister Pompeo sein Bedauern darüber mit, dass der heutige Gesprächstermin verschoben werden musste", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Der US-Außenminister hatte seinen Deutschland-Besuch am Dienstagmittag überraschend abgesagt. Ursprünglich sollte er am Dienstagnachmittag zunächst mit Maas und am Abend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammentreffen. Unter anderem waren Gespräche über das Verhältnis zu Russland und China geplant. Zudem standen Themen wie das Iran-Abkommen, die Lage in Venezuela und in Syrien auf der Agenda.

Foto: über dts Nachrichtenagentur